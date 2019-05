21 lekkasjer fra revidert nasjonalbudsjett: Nye politibiler, finere kirker og avgiftskutt på alkohol

Revidert nasjonalbudsjett er en melding til Stortinget med oppdaterte utsikter for norsk og internasjonal økonomi, og en oppdatert omtale av den økonomisk politikken.

I tillegg legger regjeringen frem et dokument med forslag til tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2019.

Regjeringen legger også frem et dokument med forslag til endringer i skatte- og avgiftsreglene for i år.

Finansdepartementet understreker alltid at disse dokumentene i sum ikke er et nytt statsbudsjett. Statsbudsjettet 2019, vedtatt rett før jul, skal i all hovedsak ligge fast.

Det siste og fjerde dokumentet er om kommuneøkonomien i nær fortid og nær fremtid. Det inneholder blant annet forslag til rammer for kommuneøkonomien i 2020.