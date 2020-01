Equinor-styreleder vil fjerne retningslinjer for lederlønn

– Nei. Vi lever godt med dagens retningslinjer. Vi har konkurransedyktige, men ikke ledende lønninger, og det vil vi fortsette med, sier Reinhardsen til Dagens Næringsliv.

Næringsdepartementet og andre departementet som forvalter statens direkte eierskap, ba i sommer om innspill fra selskapene til en gjennomgåelse av retningslinjene.

I et brev til Olje- og energidepartementet skriver Equinor-styrelederen at et alternativ som bør vurderes, er å avvikle systemet.

Reinhardsen sier til DN at han ikke tror det kommer til å skje, men sier at det var et innspill.

Retningslinjer om lederlønn kom i 2011 for å sikre moderasjon hos selskaper der staten har eierinteresser. Systemet ble sist revidert i 2015.

Reinhardsen sier at Equinor lever i en «verden preget av usikre markedsforhold og politisk ustabilitet». Forenkling av retningslinjer om lederlønn ville gjort jobben litt lettere, ifølge styrelederen.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier til avisen at de ikke har tenkt å avvikle retningslinjene, men revidere dem.