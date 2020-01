De interne dokumentene er offentliggjort av amerikanske kongressmedlemmer.

– Dette flyet er designet av klovner, som i sin tur er overvåket av apekatter, skriver en ansatt i 2017, tilsynelatende med referanse til USAs luftfartsmyndighet (FAA).

Dokumentene består blant annet av samtaler mellom Boeings testflygere.

– Ville du satt familien din på et fly som har vært gjennom trening med en MAX-simulator? Det ville ikke jeg, skriver en annen ansatt.

– Nei, svarer en kollega.

Spøkte om feil

Dokumentene består av hundrevis av interne meldinger som ble sendt mellom ansatte i Boeing mens 737-MAX-flyet ble utviklet. Disse meldingene er oversendt kongressmedlemmer som skal gå utviklingen av flytypen etter i sømmene. Dokumentene skal vise at Boeing-ansatte gjør narr av regler, diskuterer hvordan det går an å lure myndighetene og spøker om potensielle feil på 737-MAX-flyet mens det ble utviklet, skriver New York Times.

Boeing selv beklager innholdet i meldingene, skriver The Guardian.

Selskapet sier meldingene ikke reflekterer hvordan Boeing er eller skal være, ifølge avisen.

Demokraten Peter DeFazio, som leder etterforskningen i kongressen, reagerer på det som kommer frem i meldingene.

De tegner et dypt bekymringsverdig bilde av hvor langt Boeing tydeligvis var villig til å gå, sier han ifølge New York Times.

Finner nye feil

Boeings 737 MAX står fortsatt på bakken etter at 346 mennesker mistet livet i to flystyrt i Indonesia og Etiopia høsten 2018 og mars 2019.

Det er usikkert når flyene vil kunne tas i bruk igjen, melder New York Times, og selskapet finner fortsatt nye mulige feil.