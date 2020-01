Samsungs overskudd kraftig redusert

Økt tilbud og fallende priser på mikroprosessorer og minnebrikker, samt lavere etterspørsel etter andre kjerneprodukter har svekket resultatet til den sørkoreanske teknologigiganten. Samsung Electronics er blant de viktigste datterselskapene i det gigantiske Samsung-konsernet, men i 2019 støtte det på flere utfordringer som hemmet inntjeningen.

For fjerde kvartal sank overskuddet med 38 prosent fra samme periode i 2018 og endte på 5,23 billioner won, tilsvarende 40 milliarder kroner. Omsetningen i perioden var på drøyt 464 milliarder kroner.

Samsung forklarer blant annet resultatfallet med sterkere konkurranse blant toppmodellene i mobilmarkedet. Kjøpere venter nå lengre enn tidligere før de oppgraderer til ny mobiltelefon.

For året som helhet melder Samsung Electronic at overskuddet endte på 168 milliarder kroner, som er en nedgang på 51 prosent fra året før.

Onsdag meldte hovedkonkurrent Apple om rekordoverskudd- og salg av sine smarttelefoner for samme periode. Av en omsetning på 836 milliarder kroner i siste kvartal i fjor, satt Apple igjen med et overskudd på 200 milliarder, det beste noensinne for selskapet.