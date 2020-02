Flere reparasjoner på elbiler enn andre biler

Statistikken er hentet fra Finans Norges skadetakseringssystem.

I 2019 var om lag 14 prosent av alle elbiler i Norge innom et verksted på grunn av skader. Det samme gjelder for 9 prosent av fossilbilene i samme periode. Biler av merket Tesla hadde en skadefrekvens på 21 prosent, 7 prosentpoeng mer enn gjennomsnittet for elbiler.

Kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge tror forskjellene i antall verkstedbesøk skyldes at man bruker elbiler og fossilbiler ulikt.

– Mange bruker elbilene sine mye i tettbygde strøk og byer. Dette kan være noe av forklaringen, sier Neverdal.

Bensin- og dieselbiler av merkene Citroën, Peugeot og Opel hadde færrest innrapporterte skader i skadesystemet.