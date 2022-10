Regjeringen forlenger den midlertidige grensekontrollen

Regjeringen forlenger den midlertidige grensekontrollen i Norge med seks måneder fra 11. november, opplyser justisministeren. Hun har avlyst en planlagt utenlandsreise for å følge opp beredskapen.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

NTB

11 minutter siden

Begrunnelsen er blant annet behovet for å beskytte kritisk infrastruktur i Norge.

– Det er avgjørende nå at vi møter behovet for å ha økt kontroll med reisende til Norge som et tiltak for å sikre kritisk infrastruktur, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) til NTB.

– Dette er en tid hvor energiforsyningen er sentral, og det å ha en stabil leveranse av olje og gass fra Norge er svært viktig.

Hun viser også til den generelt usikre migrasjons- og sikkerhetssituasjonen i Europa som årsak til forlengelsen.

Mehl har avlyst en planlagt utenlandsreise for å følge opp beredskapen etter en rekke hendelser der det er observert droner over kritisk infrastruktur i Norge.

– Det er mye som skjer om dagen, og jeg vurderte at det var riktig av meg å være i Norge for å følge opp beredskapen og samfunnssikkerheten akkurat denne dagen, sier Mehl.

Utløper 11. november

Den nåværende grensekontrollen utløper 11. november og vil etter dette bli forlenget med et halvt år. Ifølge Mehl vil den videreføres som før, altså begrenses til havner som har regelmessige fergeanløp fra Schengen-området.

Politiet og tollvesenet fotografert ved grensestasjonen ved Svinesund i desember 2021.

Siden midten av september er det blitt observert uidentifiserbare droner rundt oljeplattformer og andre offshoreinstallasjoner i Nordsjøen.

Senest torsdag kveld ble det observert droner ved gassanlegget på Kårstø i Tysvær. Så langt er ingen pågrepet og politiet ber om tips.

Denne uken ble en russer på vei ut av Norge stanset på Storskog med to droner og flere elektroniske lagringsenheter.

Varslet EU

Mehl forteller at regjeringen har notifisert EU om forlengelsen.

EU-domstolen slo i vår fast at Schengen-land, som Norge, maks kan forlenge grensekontrollen på indre grenser i seks måneder om gangen, med mindre landet kan vise til en ny og alvorlig trussel.

– EU-domstolen har i en prejudisiell avgjørelse sagt at Schengen-regelverket ikke tillater forlengelse ut fra samme faktiske forhold, men at man kan gjøre det ut fra en ny, faktisk trussel. Jeg mener vi er godt innenfor rammene av EU-domstolens uttalelse og avgjørelsen i lagmannsretten, sier Mehl.

Lagmannsretten har frikjent en mann som i fjor krysset en koronastengt grenseovergang i Norge. Retten mente grensekontrollen ble ulovlig etter et halvt år. Dommen er anket til Høyesterett.