Ole Robert Reitan så leverandørene i øynene under dagligvarebransjens høstmøte i Tønsberg torsdag.

Det siste året har vært tøft for kjeden. De taper markedsandeler, og denne uken ble det også kjent at omdømmet har fått seg en smell.

Den tredje torsdagen i oktober hvert år samles leverandørene i norsk dagligvare for å hente inspirasjon til det som går under navnet «høstjakten», de årlige forhandlingene om pris og utvalg i matbutikkene neste år.

– «Hvordan går det med deg?» er spørsmålet jeg ofte har fått, sammen med en klapp på skulderen, den siste tiden, åpnet Reitan sin korte tale med da han kom ut på scenen.

Han innrømmet i neste setning at han var alt for forfengelig til ikke å ta seg nær av et slikt spørsmål, særlig når det ble stilt så ofte.

– Jeg tror ikke det er innkjøpsstrategien for 2017 som får dere til å stille det spørsmålet. Det er noe mer, sa han, med henvisning til det som i bransjen går under «bestevennstrategien», som Rema innførte i fjor på denne tiden.

Fikk «happy socks» i bursdagsgave

Rema-sjefen dro så opp buksebeina og viste frem bursdagsgaven han fikk av en kompis da han hadde bursdag i begynnelsen av oktober.

– Fire par sokker fikk jeg, sier han og viser frem paret han har tatt på seg for anledningen. Et par skikkelig fargerike, rutete sokker.

Marita E. Valvik

– Dette er «happy socks», og jeg fikk beskjed om å se på dem når jeg føler meg litt nedfor. De skal minne meg på at jeg er en skikkelig privilegert mann, sier han før han går videre:

– Men hva har egentlig skjedd siden dere synes jeg trenger slike klapp på skuldra, spør han ut i salen, før han svarer selv:

– Jeg tror vi har mistet fokus.

– Jeg ble en sutrepave

Rema fikk skylden for at matprisene i Norge var for høye. De brukte tid og krefter på å skylde på bøndene og tollvernet. Lavprisgiganten gikk hardt ut mot leverandørene og klaget over de store forskjellene i innkjøpsbetingelsene Rema fikk i forhold til hva Norgesgruppen fikk.

Da Rema hadde irritert seg lenge nok over at Norgesgruppen hadde mange ulovlig søndagsåpne butikker, politianmeldte Rema Norgesgruppen og lagde masse oppstyr rundt det.

– Summen av dette er at jeg gikk fra å være verdens blideste kjøpmann til å bli en sutrepave. Før var jeg og Rema 1000 sett på som utfordreren, og selv om jeg selv fortsatt mente jeg var det, oppfattet alle andre oss som en gigant.

– Glemte det viktigste

– I tillegg har vi tenkt at folk vet jo at vi har de laveste prisene. Så i stedet for å snakke mer om det, begynte vi å fortelle om at vi har de beste varene, at vi er best på økologi, at vi skal redde verden ved å kutte ut palmeolje, og så videre. En bekjent sa nettopp til meg at hvis du ser på Rema 1000 som en sykkel, så har støttehjulene nå blitt større enn selve sykkelen, innrømmet Reitan fra scenen.

Han sier at de fortsatt skal jobbe med bærekraft og kvalitet, men de skal tilbake til kjernevirksomheten, og det er pris.

– Doffen har dauet

– Vi skal fortsatt diskutere med dere på bakrommet, men ute i butikk er dere de viktigste samarbeidspartnerne våre, sa han til leverandørene, før han slo fast:

– Og så har jeg lyst til å fortelle dere dette: Det er Doffen som har dauet, Rema lever i beste velgående.

Referansen til den gamle reklamefilmen for Rema 1000 om at det enkle ofte er det beste, samlet salen til latter.

– Og uansett hvor dårlig dette året blir for Rema, vil resultatet være 10 ganger større enn da jeg startet som markedsdirektør for 20 år siden, avslutter han.

Flere av leverandørene i salen oppfattet talen som en bønn om tilgivelse. Ikke bare til leverandører, som har følt at Rema har vært tøffe mot dem, men mot forbrukerne, de som handler i Rema-butikkene hver uke.

– Ole Robert fremsto som veldig ærlig og selvransakende. Dette er et helt annet budskap enn det han har sagt til oss tidligere år. Her står han foran alle leverandørene og erkjenner at det ikke har vært like lurt alt det han har gjort, det scorer han veldig positivt på, sier administrerende direktør Helge Hasselgård i Dagligvareleverandørenes forening, arrangøren av konferansen.

– Alle gjør feil

Reitan bekrefter at det ligger en unnskyldning i talen han holdt.

– Alle mennesker gjør feil, så får jeg bare rette opp i det og gå videre, sier han.

Han beskriver dette året som å ha fått en knyttneve i magen etter 20 år med nesten bare medgang.

– Vi tåler en deis i bakken. Men da må jeg endre noe, og alle endringsprosesser starter med en erkjennelse. Og den erkjennelsen må jeg si høyt. Det gjorde jeg nå.

– Så nå tar du frem motorsagen og skal snakke om bare lave priser igjen?

– Nå skal det bli annerledes. Vi skal snakke mye mer om det som er kjernevirksomheten vår, sier Reitan.

– Og det er pris?

– Pris, pris, pris. Vi har vært billigst på mat de siste årene, og det skal vi være fremover også. Men det er klart at Kiwi er blitt så store og så effektive at vi må få en endring på den store forskjellen i innkjøpsprisene. Det tror jeg også leverandørene nå forstår, sier Reitan.

Kolonial.no sa torsdag til Aftenposten at de ønsket en prisregulering av innkjøpspriser for de store og dominerende aktørene for å bryte den fastlåste konkurransesituasjonen som har oppstått i Norge.

– Jeg tror det finnes politiske grep som kan rette opp i konkurransesituasjonen hvis vi ikke greier det selv. Nei, jeg skal slutte å være politiker, sier Reitan, før han igjen ler av sokkene sine.