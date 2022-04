Travel dag ved Oslo lufthavn – første skikkelige påskeutfart etter pandemien

Påsketrafikken har startet både i luften og på bakken. På Oslo lufthavn Gardermoen var det ventet 87.000 passasjerer fredag, et lavere tall enn før pandemien.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) besøker Oslo lufthavn for å se på avviklingen av påskeutfarten fredag 8. april – den travleste dagen på flyplassen siden pandemien startet. Det var ventet at rundt 87.000 reisende passerer gjennom flyplassen den dagen.

8. apr. 2022 17:59 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er godt å se at så mange er ute og reiser igjen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) på telefon til NTB mens han sitter på Flytoget på vei fra Gardermoen.

Der har han vært på offisielt besøk fredag, og fikk også et innblikk i påsketrafikken som startet for fullt – uten koronatiltak for første gang på to år.

– Det er ingen tvil om at det innenfor luftfart har vært en veldig krevende tid. Det har også smittet over på Avinor, som er vårt ansvar. Nå har folk fått komme tilbake til jobbene sine. Det er en stor arbeidsplass her på Gardermoen, sier Nygård.

Lavere enn før pandemien

Påsketrafikken på Gardermoen er likevel ikke like travel som den var før pandemien. Ifølge kommunikasjonssjef ved Oslo lufthavn, Harald Nygaard Kvam, ligger de omtrent 15 prosent under passasjertallet i 2019.

– Men 2019-påsken var veldig høy med tanke på passasjertall. Det har vært travelt og veldig mange passasjerer i dag, og for vår del er det veldig gledelig å se at vi er tilbake, sier Kvam.

– Det er nok noen som er litt tilbakeholdne med å reise fortsatt. Og det handler også om hvordan verden ser ut der ute nå med tanke på Ukraina, og hvordan pandemien utvikler seg i verden. Det er ikke alle steder man kan si at pandemien er over, sier Nygård.

Ute av trening

På Oslo lufthavn er fredag den travleste dagen, men de venter en del folk resten av helgen også, forteller Kvam.

– Lørdag er vi trolig på 50.000 passasjerer, og så tar det seg opp igjen på søndag før det dabber av igjen frem til slutten av påsken da folk skal reise andre veien.

Han oppfordrer de reisende til å forberede seg godt til turen da mange kan være ute av trening etter to år med pandemi.

– Hvis man vil ha en behagelig tur, sjekk inn digitalt og print ut din egen bagasjelapp. Det sparer deg for mye tid. Og tenk litt over sikkerhetskontrollen – det kan være lurt å sjekke hva man har i lommene før man står midt i kontrollen, sier han.

Veivesenet: Vær kylling

Selv slipper samferdselsministeren å fly til sitt feriemål for påsken, nemlig Fredrikstad. Han tror at påskeutfarten på flyplassene blir påvirket av hvor folk skal og ikke nødvendigvis av hvilke tilbud det finnes for folk på andre mer miljøvennlige transportmidler, som tog og buss.

Påskeutfarten fredag 8. april, fullt av biler på E6 nordover ut fra Oslo.

– Nei, jeg tror det handler om reisemål. Fly brukes der det er mest praktisk og effektivt. Det er ikke et mål at folk skal slutte å fly, målet må være å gjøre luftfarten mer klimavennlig, sier Nygård.

For de som i likhet med Nygård skal ta påsketuren på veiene, ber Statens vegvesen om forsiktighet.

– Vi går for nullen i årets påsketrafikk. Statens vegvesen vil at du skal være litt kylling i påsketrafikken, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding.