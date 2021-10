Fra midnatt er det fritt frem over grensene

Tyslingsmoen 1. oktober: Endelig fjernes sperringene som ble satt opp på riksgrensen mellom Norge og Sverige. Regjeringen har besluttet å åpne alle grenseoverganger til Norge fra midnatt natt til onsdag 6. oktober.

Den 160 mil lange riksgrensen åpner endelig for fullt ved midnatt. De fysiske sperringene er borte, men fortsatt må mange testes.

NTB

Nå nettopp

Politiet skal nå kun ta stikk-kontroller. Det er likevel fortsatt økt beredskap, og innreiserestriksjonene fjernes litt etter litt.

EØS-borgere, personer fra andre land som er bosatt i EØS-området og folk som bor i Storbritannia og Sveits, kan reise inn i Norge.

Innreiserestriksjoner gjelder fortsatt for folk som bor i alle andre land, men med mange unntak, blant annet for fullvaksinerte, utenlandsstudenter og familiebesøk.

Sjekk reglene

Fagansvarlig for trafikk og sjøtjeneste i Øst politidistrikt Truls-André Hjortnæs råder alle reisende til å gjøre seg kjent med reglene og laste ned appen «Reiseklar».

– Folk har fortsatt et ansvar for å være forsiktige, prøve å holde seg smittefrie, ikke ta med smitte hjem og passe på å gjøre seg kjent med de reglene som gjelder for innreise, sier han til NRK.

Riksvei 22 er en av mange veier som har vært fysisk stengt ved svenskegrensen. Foto: Torstein Bøe / NTB

Reisende med testplikt skal teste seg på grensen der det finnes teststasjon. Det gjelder alle flyplasser med utenrikstrafikk og over Svinesund og Storskog.

De som kommer til en grenseovergang uten teststasjon, og som har testplikt, må komme seg til Svinesund eller en annen offentlig teststasjon senest innen et døgn.

Barrikadene borte

I Halden ble de fysiske sperringene fjernet alt før helgen, men overgangen har vært formelt stengt helt til onsdag.

Av kommunens til sammen fire grenseoverganger, var to fysisk sperret. Kornsjø har vært stengt, men ikke fysisk, mens overgangen på Svinesund har vært åpen med streng koronakontroll.

Ikke bare svenskehandel

Ifølge VG opererer Kartverket med mellom 64 og 69 allmenne grenseoverganger mellom Norge og Sverige, det vil si der det er allment farbar vei.

Trolig blir det mer trafikk å se på den gamle Svinesundsbrua fremover. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Fotograf Adrian Øhrn Johansen har dokumentert de aller fleste under pandemien og forteller at det ikke bare er grensehandel og pendling som er avhengig av veiene.

– Jeg så folk overlevere husdyr på Svinesund-grensen. Jeg husker kvinnen som sto og ventet på ektemannen hun var karanteneatskilt fra på grensestreken i Halden, og familien i Aremark som feiret bursdag ved å møtes på hver sin side av grensen og skyve gaver og plastkrus med drikke over «kjølen», som svenskegrensen kalles, forteller han til avisen.

Reisene hans ble gjort før Sverige åpnet grensene til Norge igjen 31. mai. Nå fjernes altså enda flere fysiske og usynlige barrierer, og nabofolket kan besøke hverandre som før.