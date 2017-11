OPEC forlenger kutt i oljeproduksjonen ut 2018 – oljeprisen litt opp

Organisasjonen av oljeeksporterende land (OPEC) er enig om å utvide sine kutt i oljeproduksjonen ut 2018. Dette førte til at oljeprisen steg på London-børsen torsdag.

Fler andre store oljeland, deriblant Russland, sluttet seg torsdag til OPEC-avtalen, skriver Reuters.

Det er fortsatt uklart om Libya skal delta i produksjonskuttene, skriver Reuters.

På tampen av fjoråret ble 24 land enige om å begrense sin oljeproduksjon. De viktigste landene var de 14 medlemmene i OPEC. Det førte til at oljeprisene steg, etter å ha vært under 30 dollar fatet tidligere samme år.

Norge er ikke med på disse produksjonskuttene.

Torsdag formiddag ble et fat nordsjøolje omsatt for 64 dollar på London-børsen. Det var opp 1,4 prosent på nyheten om at OPEC utvider produksjonskuttene.

Avtalen som oljekartellets medlemmer inngikk i fjor og som de øvrige landene, blant dem Russland, sluttet seg til, gikk ut på et samlet kutt i produksjonen på 1,8 millioner fat pr. dag. Den nåværende avtalen varer frem til mars neste år. Men ble altså på OPECs møte i Wien utvidet til å gjelde ut neste år.

Russland har vært meget opptatt av hvordan man skal komme seg ut av avtalen om produksjonskutt, slik at oljeprisen ikke hopper opp og ned ved hvert vedtak, skriver Reuter.

De store oljelandene i Midtøsten har signalisert tydelig at OPEC vil ha en vurdering av virkningene av kuttene når de møtes i juni.