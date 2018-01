– Jeg tror dette vil ende med at vi får en stor korreksjon på børsen som vil trigge en økonomisk nedtur. Jeg sier ikke at det vil skje i løpet av de neste 6 til 12 månedene, men jeg tror ikke vi er så langt unna vendepunktet, sier Ebrahim Rahbari, sjef for global makro i Citibank til Aftenposten.

Bare det siste året har den toneangivende amerikanske S & P 500-indeksen steget med 25 prosent.