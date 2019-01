(Stavanger Aftenblad) De er konserntillitsvalgte i Equinor. Nå liker ikke Bjørn Asle Teige og Owe Ingemann Waltherzøe det de hører fra regjeringsforhandlingene mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti om mulige endringer i ordningene for oljeselskapene, skriver Aftenbladet.

Særlig er det den såkalte leterefusjonsordningen for norsk sokkel – at selskapene får igjen 78 prosent av utgiftene til leting etter olje og gass – de to Equinor-toppene er bekymret for.