Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

Oslo Børs har lenge fristet verdens børsgiganter som Nasdaq i New York og Euronext med base i Nederland. Nå er det klart at Euronext, som eier børsene i flere europeiske land, legger inn et bud på 6,24 milliarder kroner for å ta over de utestående aksjene i Oslo Børs VPS.

Selskapet har alt sikret seg 50,6 prosent.

Men hva betyr et eventuelt eierskifte for de mange tusen småsparerne som har plassert penger i aksjer og aksjefond på Oslo Børs?

– Jeg vil si at det betyr nesten ingenting, sier Bernt Bangstad, som leder Aksjonærforeningen i Norge.

I en mannsalder var han informasjonsdirektør på Oslo Børs.

Ifølge Bangstad er hvem som eier markedsplassen, underordnet. Derfor har ikke aksjonærforeningen noen sterke oppfatninger rundt det mulige oppkjøpet.

Oppkjøpet kan bli stanset

Selv om Euronext har sikret seg flertall, er det ikke sikkert at handelen går igjennom. Det er eierbegrensninger på 10 prosent i Oslo Børs, og overtagelsen skal godkjennes av Finansdepartementet.

Fakta: Oslo Børs Etablert ved egen lov av 18. september 1818. Handelen på Oslo Børs startet den 15. april 1819. I 1881 ble Oslo Børs en fondsbørs, det vil si at verdipapirer ble tatt opp til notering. Den første kursnotering av verdipapirer inneholdt 16 obligasjonsserier og 23 aksjer, Norges Bank inkludert. Samarbeid. Oslo Børs samarbeider om blant annet handelssystemer med London Stock Exchange. Børsen har også et samarbeid med børsene i Singapore og Toronto (Canada) om sekundærnotering av selskaper. Børsen ble privatisert i 2001, og er etter fusjonen i 2007 heleid av Oslo Børs VPS Holding ASA. De største aksjonærene er DNB, (19,82 prosent), Kommunal Landspensjonskasse (10 prosent). Pareto Invest (8,52 prosent) Arendals Fossekompani (4,64 prosent), UBS (4,17 prosent)

Departementet vil ikke si noe før det har fått en formell søknad, ifølge en e-post fra informasjonsavdelingen.

Lederen av næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad fra Senterpartiet, mener regjeringen må gripe inn.

– Børsen er en viktig del av Norges økonomiske infrastruktur og skal etter vårt syn ikke bli en del av et europeisk børskonsern, sier han til NTB.

Trenger sterkere eiere

Bangstad sier at Oslo Børs har vært viktig og vist seg konkurransedyktig, men at den nå trenger sterkere eiere i ryggen. Det gjelder ikke minst for å kunne investere i ny teknologi og dermed holde kostnadene ved handel nede.

– Det viktigste er at børsen er attraktiv for investorer, og for å være det må den utvikle seg. Det koster. Det at Oslo Børs er attraktiv for mange investorer, er også en fordel for småsparere, sier han.

Det er mer enn en generasjon siden at børshandelen i Oslo foregikk ved at meglere ropte i munnen på hverandre, slik en fortsatt kan se på New York-børsen. Men dette er spill for galleriet, bokstavelig talt.

Handelen skjer i dag elektronisk.

– Du kan sitte på Seychellene og handle aksjer på Oslo Børs, forklarer Bangstad.

Børsene i Helsinki, København og Stockholm er eid av Nasdaq i New York. Euronext eier børsene i Frankrike, Nederland, Belgia, Portugal og Irland.

Oslo Børs var en av de få uavhengige igjen.

Oslo Børs er fisk og olje

Oslo Børs har utviklet seg til å bli en meget viktig markedsplass for handel med aksjer i sjømat og olje/offshore.

Dette tror ikke Bangstad vil forsvinne.

– Det er denne posisjonen de nye eierne er interessert i, og den vil de nok vite å bevare, sier han.

Dette bekrefter også Euronext i en pressemelding: «Den unike strategiske og konkurransemessige posisjonen til Oslo Børs, inkludert verdensledelse i sjømatderivater og solid ekspertise innen olje og shipping, vil styrke Euronexts posisjon ytterligere»

Utlendingene dominerer Oslo Børs

At børsen nå overtas av et utenlandsk selskap, kan sees på som en fortsettelse av en langvarig trend. De største meglerhusene på Oslo Børs er utenlandske, og det er utlendinger som nest etter staten eier flest av de børsnoterte aksjene.

Ifølge børsdirektør Bente A. Landsnes har styret engasjert meglerhuset Arctic Securities for å vurdere budet som er varslet.

– Styret vil vurdere budet og komme med en uttalelse og en anbefaling til aksjonærene når det foreligger. Som et ledd i dette har vi bedt Arctic Securities gjøre en vurdering av prisen, sier Landsnes til Finansavisen.