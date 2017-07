– Dette er billigtelefoner som bare kan selges i fattige land i Sør-Asia og Afrika, forklarte en venn i Beijing meg i 2013. Han kunne ikke tenke seg å ta i en Huawei, men spanderte med glede en månedslønn på å anskaffe seg siste modell av Apples Iphone.

Holdningene endret

Som andre kvalitets- og merkebevisste kinesere rynket min venn på nesen av telefonene hjemlandets internasjonalt ledende teknologiselskap hadde produsert. Men nå er holdningene endret: Selv i hovedstaden er det blitt adskillig mer kult å vise frem sin Huawei når man nettsurfer og samtidig henger i stroppen på T-banen, står i kø på Starbucks for å betale med Wechat, eller når man tar en selfie med telefonens avanserte Leica-kamera foran Mao-portrettet på Den himmelske freds port.

JØRGEN LOHNE

Globalt er Huawei-telefonene nå nr. 3 i et marked som fortsatt domineres av Apple, fulgt av Samsung. Men den kinesiske tekno-dragen er i angrepsposisjon, og satser på at en rekke nye modeller, noen av dem lansert i juni, på litt lengre sikt skal gi seier over Apple og plassere Huawei på verdenstoppen.

Som trådløsnett-leverandør er Huawei allerede nr. 1, foran Ericsson og Nokia.

Selskapet tar nå mål av seg til også å lede utviklingen av 5G, som testes ut sammen med blant andre Telenor. Målet er at denne nye teknologien skal åpnes for det norske mobilnettet cirka i 2020.

Spionasjemistanker begrenser USA-tilgang

JØRGEN LOHNE

Men ikke med noen av sine virksomhetsområder får selskapet fullt gjennomslag på det store og avgjørende viktige USA-markedet.

Årsaken er, ifølge selskapet selv, anklagene om at det med sin infrastrukturbygging og sine produkter legger til rette for kinesisk etterretnings spionasje. Påstandene er aldri blitt bevist. Men en høring i kongressen i 2012 konkluderte med at selskapet utgjorde en nasjonal sikkerhetsrisiko for USA, og det er dette som gjør at markedsadgangen i realiteten er svært begrenset, ifølge Huawei:

SCOTT APPLEWHITE/AP/NTB scanpix

– Vi velger derfor heller å bruke det meste av våre ressurser i andre markeder, som Europa, sier visedirektør for kommunikasjon med internasjonale medier, Joe Kelly, til Aftenposten.

JØRGEN LOHNE

Ungt selskap med stor fremtidstro

Et budskap om optimisme, lavmælt stolthet og fremtidstro er det som møter den som blir invitert til å besøke Huaweis store hovedkvarter i den kinesiske teknologimetropolen og vekstmaskinen Shenzhen i Sør-Kina.

Velforberedte unge medarbeidere fremfører selskapets budskap under omvisning i lyse og innbydende utstillingslokaler og testlaboratorier.

JØRGEN LOHNE

Huawei ble etablert i 1987, i det som den gang var en liten fiskerlandsby. Det vesle private firmaet har i løpet av tre tiår vokst til å bli en verdensledende teknologigigant, og blitt et fremtredende symbol på så vel Shenzhens som hele Kinas kolossale vekst og utvikling.

JØRGEN LOHNE

Ansatte som langsiktige eiere

– Huawei er et selskap svært mange nyutdannede ingeniører peiler seg inn mot når de skal starte sin karrière, sier Sunny Qing til Aftenposten.

27 år gammel har hun fått ansvar for fysiske tester av Huawei-telefoner for sertifisering til ulike markeder.

Den unge ingeniøren er også en av Huaweis 85.000 eiere. Største aksjepost i selskapet som i sin helhet eies av ansatte, har naturlig nok grunnleggeren, Ren Zhengfei (72), med 1,42 prosent.

JØRGEN LOHNE

Børsnotering er helt uaktuelt.

– Vi eiere har samme holdning til selskapets investeringer som vi har til våre karrièrer i Huawei; vi legger avgjørende vekt på langsiktighet, sier visedirektør Joe Kelly.

Hvordan omstille seg til lavere vekst i Kina?

Veksten i kinesisk økonomi var i 2016 på 6,7 prosent, ifølge offisielle tall som slett ikke alle vestlige eksperter stoler på, og i år er det myndighetenes mål at økonomien skal vokse 6,5 prosent, kunngjorde statsminister Li Keqiang i mars.

Selv om dette er mindre fremgang enn på mer enn 25 år, er den asiatiske stormaktens økonomiske utvikling langt sterkere enn for eksempel Europas, påpeker Kelly. Han ser muligheter for Huawei i en kinesisk økonomi i endring, med mer vekt på innenlandsk forbruk, innovasjon og smarte løsninger.

JØRGEN LOHNE

I 2016 økte den kinesiske andelen av selskapets inntekter til 45 prosent, mer enn på mange år. Selskapet forklarer dette med sine betydelige bidrag til Kinas 4G-utbygging, samt økt smarttelefon-salg som følge av at raskt telenett er blitt allment tilgjengelig i landet.

Lavere overskudd forklares med ekstraordinære investeringer

Financial Times har karakterisert Huawei som en fascinerende blanding av Silicon Valley og kinesisk sosialisme: Et gigantisk teknologi-monster med høy vekst, men likegyldighet overfor å tjene mest mulig penger.

Denne miksen har skapt dokumentert suksess for selskapet som i 2016 hadde mer enn 637 milliarder kroner i driftsinntekter, en økning på 32 prosent fra året før.

Tross den store økningen i driftsinntekter, vokste Huaweis netto overskudd med bare 0,4 prosent fra 2015 til 2016. Det forklares med økt satsing på forbrukermarkedet.

JØRGEN LOHNE

Ifølge Eric Xu, en av tre direktører som alternerer som toppsjef, ble det i fjor investert mer enn seks milliarder kroner på markedsføring, strategiske partnerskap og åpning av nybygde butikker. Xu garanterer overfor magasinet Forbes at den lave veksten er en engangsforeteelse, og at selskapet vil ha en mer «normal» overskuddsutvikling i inneværende år.

Sover på jobben, kritikk for «å telle penger i sengen»

JØRGEN LOHNE

I februar, etter at det reduserte overskuddet var blitt flittig kommentert i internasjonal finanspresse, meldte nyhetsbyrået Reuters at Ren Zhengfei i en intern melding hadde refset ansatte for latskap. Grunnleggeren mente at altfor mange bare var interessert i «å telle penger i sengen», og truet med at Huawei ikke ville ha medarbeidere som ikke arbeider hardt nok.

Notatet skal ha utløst angst for oppsigelser. Ifølge byråets anonyme innside-kilder sier Huawei opp 5 prosent av de ansatte hvert år for å bli kvitt sine dårligste medarbeidere. I tillegg skal folk ha blitt presset til å si opp selv, eller valgt å gå etter å ha blitt omplassert til lite attraktive stillinger.

Huawei benekter i en e-post til byrået at selskapet har noen slik plan for å kvitte seg med medarbeidere.

Men i Ren Zhengfeis melding om pengetelling i sengen ligger det kanskje en oppfordring om å slutte med å sove på jobben? Det er det nemlig helt vanlig at Huawei-ansatte gjør: Halvveis i en arbeidsdag som har kjernetid mellom 09 og 18, dempes lysene i kontorlandskapene så alle kan få seg en blund på én til halvannen time.

– Ren Zhengfei ville bare oppfordre alle om å gjøre sitt beste for å nå selskapets mål. Han er helt for at alle ansatte skal få sove litt midt i arbeidsdagen fordi det er bra for produktiviteten, forklarer visedirektør Water Zhang, som arbeider med intern lederutdanning og sikkerhet.

Han finner frem en av de enkle, sammenleggbare feltsengene som står oppstilt mellom arbeidsstasjoner i kontorlandskapene, og slenger seg nedpå for å demonstrere hvordan det foregår når Huawei-medarbeiderne tar seg en lur.

Også direktørene har senger på sine sjefskontorer, opplyser Zhang.

JØRGEN LOHNE

Unge ingeniør Sunny Qin, ansvarlig for sertifiserings-testingen av telefoner, er glad for muligheten til å få et slikt avbrekk i en jobb som krever hennes fulle oppmerksomhet:

– Vi bare må lukke øynene og få vår lille strekk etter lunsj, hver dag, sier hun.

