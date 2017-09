Nordea om økonomien: «2018 blir sterkt»

Meglerhuset Nordea Markets spår i nye prognoser at «veksten i fastlandsøkonomien de nest årene blir solid, særlig i 2018».

Meglerhuset legger onsdag formiddag frem ny prognoser for norsk og internasjonal økonomi.

Fallet i oljenæringene er stoppet opp. Nordea regner med «en forsiktig oppgang» i disse næringene i årene som kommer.

Næringene som leverer til oljen har bedret sin konkurranseevne på grunn av den svake kroner og kan derfor «vinne markedsandeler både hjemme og ute».

Veksten kraftig opp

Samtidig regner Nordea med «fortsatt solid vekst i resten av næringslivet».

Alt dette summerer seg opp til en vekst i fastlandsøkonomien på 2,6 prosent i 2018, mot 1,9 prosent i år.

Hvis dette slår til, har norsk økonomi bedret seg kraftig etter en svak vekst på bare 1 prosent i fjor.

Dermed er økonomien nær full kapasitet neste år, skriver bankens økonomer.

Boliger viktig

Boligprisene er viktige både for folk som skal bo og for byggenæringen. Nordea venter at prisen i Oslo-området vil falle videre.

Reguleringene som gjør det vanskeligere å få lån har virket. Spekulantene er i stor grad ute av markedet.

Fallende ledighet og bedre råd for folk flest gjør at boligprisene vil stige i deler av landet, spår Nordea.

Med unntak av Oslo, «er boliger ikke spesielt dyrt», mener Nordea. Årsaken er at rekordlave renter gjør det relativt billig å betjene et lån.

Ledigheten faller

Nordea spår at ledigheten vil synke fra 4,3 prosent i år til 4 prosent neste år. I 2019 spår meglerhuset at ledigheten er nede i 3,8 prosent.

Alt dette er målt med Statistisk sentralbyrås metode, som også prøver å fange opp dem om ikke registrerer seg hos Nav.

Dette betyr at ledigheten på to år synker med rundt 15.000 personer.

Økt rente i 2019

Nordea Markets venter at den første renteøkningen fra Norges Bank kommer i 2019.

Nordea spår at prisveksten vil holde seg lav og langt under Norges Banks mål på 2,5 prosent.

Årsaken er blant annet at lønnsoppgjørene blir relativt billige for bedriftene. «Fokus på konkurranseevnen i lønnsoppgjørene vil holde lønnsveksten nede», skriver økonomene i Nordea Markets.