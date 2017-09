Billige flybilletter og økt velstand har ført til at stadig flere reiser stadig mer. Hittil har denne veksten først og fremst vært sett på som et velkomment bidrag for økt sysselsetting og vekst for områder som lever av turismen.

Nå har imidlertid myndighetene ved mange sentrale reisemål gjort det klart at det begynner å bli for mye av det gode. Infrastrukturen er i mange tilfeller ikke er tilpasset det voldsomme trykket.

Problemet er nå blitt så akutt flere steder at den verdensomspennende World Travel and Tourism Council (WTTC) har bestilt en analyse fra konsulentselskapet McKinsey om hva som kan og må gjøres for å håndtere den truende «overturismen» flere steder.

De vil se på hva som kan gjøres for å hindre at turismen kveler de mest populære turistmålene. Rapporten skal være klar før jul.

Tidligere turistminister i Mexico, Gloria Guevara, er leder for WTTC og mener at det haster med å finne en løsning på de problemene den økte turismen skaper:

– Vi må samarbeide med de lokale myndighetene og bransjefolk for å finne en løsning på situasjonen. Turister skaper jobber som millioner av mennesker verden over er avhengig av. Men vi må samtidig beskytte de reisemålene som skaper de fleste arbeidsplassene, sier Guevera.

Barcelona og Venezia slår alarm

I Europa er det blant annet ekstremt populære byer som Barcelona og Venezia som har slått alarm. Spesielt har det vært mye fokus på situasjonen i Barcelona, og her har protestene fra lokalbefolkningen vært sterke også i sommer.

Bare til Barcelona kom det 32 millioner turister i fjor.

Utviklingen bekymrer spanske myndigheter. Landets turismeminister, Álvaro Nadal, sier at Spania ikke må bli oppfattet som et land som er fiendtlig mot turister. Hele landet ventes å ta imot 80 millioner turister i 2017, det er hele10 millioner flere enn i 2016.

Ber turistene ryke og reise

På Mallorca, nordmenns favorittøy nummer én sommerstid, ber graffiti på veggene turistene om å dra hjem. Velstående personer fra Nord-Europa har rykket inn og kjøpt opp hus for å leie ut til turister. Dette har skapt et prispress som gjør det svært vanskelig for øyas egne innbyggere å ha råd til å skaffe seg bolig.

På Mallorca har besøkende, i likhet med i Barcelona, opplevd å bli angrepet av grupper som protesterer mot masseturismen. Busser er blitt stanset, og folk på restauranter i hovedstaden Palma har vært vitne til fysiske protester av aksjonister som har båret plakater med budskapet «Turisme dreper Mallorca».

Nå har myndigheten ifølge avisen El Pais satt et tak på antall senger som øya kan tilby til 623.624. På sikt vil de redusere dette til ca. en halv million.

Visekonsernsjefen for en av Spanias største hotellkjeder, Gabriel Barceló, sier det rett ut til El Pais:

– Vi kan ikke ta imot flere turister på sommeren.

Middelhavsproblemer

Det er også økende bekymring i Italia og Kroatia over den veksten i turiststrømmen.

I Venezia har innbyggerne i flere år nå forlangt at det blir tatt grep for å begrense økningen. Her er det spesielt hordene som velter ut av de mange cruiseskipene som anløper byen, som skaper lokal frustrasjon.

Dubrovnik, ferieperle ved Adriaterhavet, har også måttet vurdere tiltak mot tilstrømmingen av turister. Byens ferske borgermester, Mato Frankovic, har sagt at stedet må halvere sin anbefalte grense fra 8000 til 4000 besøkende i gamlebyen hver dag. Frankovic sier ifølge avisen The Telegraph at «byen trenger hvile», etter det han kaller en ukontrollert vekst de senere årene.

Den greske postkortøya Santorini har også satt strek for turistflommen, og redusert antall cruiseturister som besøker øya fra 10.000 til 8.000 per dag.