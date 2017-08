Kjos angripes fra alle hold i sitt nye marked

Norwegian har fått myndighetenes godkjennelse for en voldsom satsing i Argentina.

Med base i hovedstaden Buenos Aires har selskapet varslet en investering på 37 milliarder kroner de neste fem til åtte årene. Planen er å ansette 3500 personer i denne perioden. Selskapet har søkt om å få starte 87 nye ruter på kontinentet, som er preget av relativt liten konkurranse, spesielt i lavprissektoren.

Nå viser det seg at det kan bli trangt på tangogulvet for Kjos når han nå fortsetter sin globale ekspansjon.

Norwegian Air Argentina, som det nye søramerikanske selskapet heter, har ikke før rullet ut sine planer før den ene etter den andre konkurrenten melder seg på i dansen. Det nasjonale flyselskapet Aerolineas Argentinas dominerer i dag fullstendig flymarkedet i landet, og har lagt planer for å øke sin konkurranseflate betydelig i tiden fremover.

LES OGSÅ: Vil ha egen kvinnekvote for flybagasje

Wikipedia

I tillegg kaster flere nye, og noen helt ukjente selskaper seg inn i konkurransen. Selskaper som bl.a. Flybondi, Buenos Aires International Airlines, American Jet, Atlas Air og allerede etablerte Andes Líneas Aéreas vil alle ha en bit av markedet.

Alle disse har i løpet av de senere månedene fått myndighetenes godkjennelse til å starte. Det innebærer tøffere konkurranse og hardere prispress.

Hadde regnet med økt konkurranse

Det tar selskapet med stor ro:

Terje Pedersen, NTB SCANPIX

– Det er ingen overraskelse at flere snuser på Argentina, der konkurransen er begrenset og flyprisene er høye. Både innen- og utenlandsflyvninger blir viktig for oss og planene ligger fast, opplyser kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen til Aftenposten.

LES OGSÅ: Her går grensen for erstatning fra flyselskapene

I argentinsk presse blir Norwegian helt klart utpekt som den sterkeste og mest seriøse nykommeren. Det er ikke akkurat knuslete ruteplaner nordmennene har presentert. Planene omfatter ruter til Brasil, Chile, Uruguay, Roma, Madrid, Paris, London, Malaga, København, New York, Los Angeles, Fort Lauderdale, Tel Aviv og Cape Town. Også Oslo er nevnt i det omfattende ruteoppsettet.

Den første ruten er allerede på plass: Langrute til London Gatwick som starter i februar neste år.

Kan bli vanskelig å få piloter

Den norske luftfartsanalytikeren Hans Jørgen Elnæs i analyseselskapet WinAir er imidlertid klar i sin vurdering om den tøffe konkurransen det norske selskapet skal inn i fra neste år.

– Det blir ingen flyvning på autopilot for Kjos. Argentinere er ikke vant med å fly og det er en lang prosess å forflytte markedet fra bakke til luft, mener Elnæs. Potensialet er imidlertid stort: Bare i Argentina bor det 43 millioner mennesker.

Privat

Elnæs mener at Argentina helt klart er et marked som har underdekning av flytilbud:

– Det er store avstander og det benyttes mye buss og tog, ikke bare på grunn av mangel på flyruter men også fordi kjøpekraften er svak og det er billig å reise med buss og tog. Det er den samme situasjon som i Brasil, bortsett fra at der er det lite tog og mengder av bussruter over hele landet, sier Elnæs.

En annen nøtt for Norwegian er at utenlandske flyselskaper som har base i Argentina må ha argentinske piloter. Kjos må derfor rekruttere piloter som har argentinsk statsborgerskap.

– En god del argentinere jobber i dag i Midtøsten og Asia og har kanskje lyst til å komme hjem. Det spørs nok om Norwegian kan tilby lønn og goder som ligger på nivå med flyselskaper som Qatar Airways, Emirates og Singapore Airlines. Det blir spennende å se hvordan nordmennene løser dette, mener Elnæs.

Stor utgift med høy gjeld fra før

Etableringen i Argentina blir kostbar, og det for et selskap som allerede har sterkt fokus på seg på grunn av sine høye låneforpliktelser på over 21 milliarder kroner.

De foreløpige planene går ut på å stasjonere 6 Boeing 737-fly i Argentina. Etter hvert vil basen bli supplert med flere Dreamlinere. Innen tre år skal nordmennene ha 25 fly i landet.