Advarsel: – Trusselnivået er endret for lang tid

(STAVANGER AFTENBLAD): Krig i Europa og energikrise rystet oljeindustrien i fjor. Nå får de klar beskjed fra myndighetene: – Sikkerhet og sikring må stå i høysetet for å ivareta stabile, norske gassleveranser.

Anne Myhrvold (foran) er sjef for Petroleumstilsynet. Bildet er fra markeringen av at Ekofisk rundet 50 år i 2019.

06.01.2023 17:42

Fredag kom Petroleumstilsynet (Ptil) med en oppdatering på sikkerhetssituasjonen, i tillegg til forventninger og signaler til olje- og gassindustrien.

– Sikkerhet og sikring må stå i høysetet for å ivareta stabile, norske gassleveranser, sier direktør Anne Myhrvold til Stavanger Aftenblad. Hun maner til enda tettere samarbeid i urolige tider.

Droner og russiske skip

2022 var et spesielt år. I september ble aktørene på norsk sokkel oppfordrer til økt årvåkenhet som følger av droneobservasjoner ved flere oljeinstallasjoner.

Det ble blant annet observert droner ved gassprosessanlegget på Kårstø.

Aftenbladet avdekket også at russiske skip brukes til godkjente oppdrag, men samtidig driver de etterretning.

Fakta 2023: Sikker og stabil energiutvikling Hvert år peker Petroleumstilsynet på ett tema og én overskrift som selskapene blir bedt om å vie spesielt stor oppmerksomhet Hovedtema for 2023 blir: For sikker og stabil energiutvikling – sammen og samtidig. Vis mer

Ptil-direktør Anne Myhrvold krever at selskapene jobbe forebyggende, prioritere vedlikehold og passer på at sikkerhetsbarrierene fungerer.

– Storulykker må forhindres. Samtidig må dere håndtere nye risikoer som droner, samtidig som dere ivaretar det helhetlige risikobildet, enkeltvis og samlet, sa Myhrvold under arrangementet Sikkerhet – status og signaler hos Petroleumstilsynet på Ullandhaug fredag.

Ifølge en pressemelding understreker Myhrvold behovet for god informasjonsflyt og at det som er mulig å dele, må deles for å bidra til å redusere utrygghet.

Også Ptils fagdirektør Finn Carlsen trakk fram situasjonen i Europa:

– Trusselnivået er endret for lang tid framover, dette må næringen og myndighetene ta innover seg og tilpasse sine tiltak til, sa Carlsen i sitt foredrag.

Han påpekte at det nå er viktig å tenke helhetlig på risikobildet og trakk fram hvor viktig det er å både forebygge hendelser og samtidig ha god nok kapasitet og kompetanse til å håndtere uønskede situasjoner, ifølge pressemeldingen.

Tilsynsdirektør Bjørn Thomas Bache sa at funn i tilsyn i bransjen viser at det er utfordringer med effektivisering, omstilling og innføring av ny teknologi.

– Vi ser at selskapene ikke har tilstrekkelig kapasitet, at det er manglende kompetanse og at ny teknologi innføres før det er testet ut godt nok, sa Bache og uttrykte bekymring for summen av dette.

Anne Myhvold (i midten) leder norske myndigheters tilsyn med olje- og gass-selskapenes sikkerhetsarbeid. Her er Ptil-sjefen i samtale med arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) og Anders Opedal, konsernsjef i Equinor.

Har gransking av ulykker effekt?

Petroleumstilsynet følger opp fare- og ulykkessituasjonen i petroleumsindustrien. De mest alvorlige hendelsene blir gransket.

DNV har nylig evaluert effekten av Petroleumstilsynets granskinger med utgangspunkt i Ptils og selskapenes egen gransking av ti alvorlige hendelser i perioden 2019–2021.

«Resultatene viser at næringen opplever det som svært viktig at Ptil gjennomfører uavhengig gransking av alvorlige hendelser. Det er i selskapet som blir gransket at Ptils granskinger har størst effekt» skriver Ptil.

Funnene bekrefter at både Ptil og selskapene selv har viktige roller i å granske hendelser.

For at granskingene skal ha effekt, er det sentralt at de fører til gode tiltak, og at tiltakene gjennomføres og følges opp.

