Intern rapport foreslår nok en utsettelse av Helseplattformen i Nord-Trøndelag

En statusrapport fra Helseplattformen-selskapet selv vurderer det som mest realistisk å utsette Helseplattformen i Helse nord-Trøndelag til november 2024. Det blir i så fall det tredje utsettelsen på ett år.

Helsepersonell på St. Olavs fikk opplæring i Helseplattformen i fjor høst. Da var allerede innføringen forsinket. Nå kan det bli ytterligere forsinkelser.

25.04.2023 14:04

Det blir i så fall den tredje utsettelsen på ett år, etter at det i januar ble bestemt at videre innføring på sykehus skulle utsettes fra februar 2023 til november 2023. Fra før var innføringen utsatt fra november til februar.

Helseplattformen er navnet på det nye journalsystemet til nærmere fire milliarder kroner for helsevesenet i Midt-Norge.

Det skulle gi bedre flyt av pasientopplysninger i Midt-Norge, men det har vært rammet av store problemer. Helsetilsynet mener at det er en fare for pasienters sikkerhet. Tirsdag ble det klart at det skal granskes av Riksrevisjonen.

300 ansatte jobber med innføring og feilretting

Rapporten foreslår videre å utsette innføringen av journalsystemet i Helse Møre og Romsdal til 27. april neste år, skriver avisen Innherred.

Fakta Helseplattformen Ny, felles pasientjournal og et pasientadministrativt system for sykehus, kommuner og fastleger i Midt-Norge.

Selskapet Helseplattformen AS ble opprettet 1. mars 2019 og eies av Helse Midt-Norge (60 prosent) og flere kommuner, med Trondheim som den største.

Bygger på teknologi fra det amerikanske selskapet Epic Systems, som er en av verdens største leverandører på området. I tillegg innføres en automatisert løsning for tilgangsstyring levert av IBM Norge.

Innebærer blant annet at man går bort fra å føre journaler som fritekst og heller bruker standardiserte diagnosekoder.

Ble innført av Trondheim kommune i alle tjenesteområder innen helse og velferd, inkludert ett fastlegekontor, i mai 2022.

Ble innført av St. Olavs hospital 12. november 2022.

I bruk i ni kommuner. 16 kommuner har signert en økonomisk forpliktende tjenesteavtale (se kart i saken).

Det har hittil kostet 3,8 milliarder kroner og tatt tre år å få systemet inn i Midt-Norge.

Alle sykehus i de tre andre helseregionene i Norge bruker journalløsninger fra det norske selskapet Dips AS. Vis mer

Helseplattformen AS har over 300 ansatte. De jobber med å implementere journaløkningen fra leverandøren Epic. Mye tid går nå med på å håndtere alle problemene som har oppstått.

– Innføringsplanen som er lagt opp, er veldig stram, med lite tid avsatt til håndtering av feil og optimalisering, skriver Helseplattformen AS i rapporten.

Rapporten skal legges frem for styret i Helseplattformen på et styremøte onsdag 26. april. For å kunne innføre journalsystemet som planlagt, forutsettes det at avtalt arbeid med feilretting, optimalisering og opplæring må være avsluttet før 15. mai. Det kan holde hardt.

– Dette gjelder oppgaver som reduksjon av utestående supporthenvendelser fra både helseforetak og kommuner, forbedring av interne prosesser og dokumentasjon av løsningen, heter det i rapporten.

Politisk uro

Partileder og parlamentarisk leder i Kristelig Folkeparti, Olaug Bollestad, reagerer på utsettelsen og ber regjeringen ta ansvar.

– En ting er at kronene ruller, som er tragisk i seg selv når ressursene er stramme. Men: pasientsikkerheten synker, de ansatte har sagt fra over tid. Det er også de ansatte som sitter med fortvilede pasienter og pårørende som ikke har fått den hjelpen de skal ha, sier Bollestad til NTB.

Helseminister Ingvild Kjerkol har fått kritikk for at hun skyver ansvar for Helseplattformen-problemene ned til helseforetaket Helse Midt-Norge.

– Kjerkol gjemmer seg i skjørtene til helseregionene og tar ikke ansvaret sitt, sa Høyres Tone Wilhelmsen Trøen tidligere denne uken.