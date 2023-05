Dollaren knuser den norske kronen. Det er gode nyheter for amerikanske sjøfolk i Oslo.

Rekordsterk dollar og rekordsvak krone. For kanskje første gang er det deilig å komme til Norge med utenlandsk valuta.

Tyler (t.v.) og Frank har bestemt seg for å kjøpe hver sin skinnfell mens de er i byen, men sliter med å velge farge.

25.05.2023 17:41

– På båten får vi den samme maten hver dag, så vi skal prøve å spise litt mer variert mens vi er her.

Det sier de amerikanske marinegastene Tyler og Frank utenfor souvenirbutikken Alle Tiders Shop på Stortorget. De ønsker ikke å oppgi etternavn.

Sjøfolkene kom med det gigantiske hangarskipet USS Gerald R. Ford onsdag.

De har knapt vært i Norge i et døgn, men har allerede vært innom flere barer, restauranter og klesbutikker. Dollar verdt rundt 11 kroner brenner i skipssekkene.

Butikker godtar dollar

De er enige om at prisnivået i Norge «ikke er så ille». Begrenset oppbevaringsmulighet på skipet gjør at de ikke får gjort noe storshopping. De tror likevel at de amerikanske soldatene kommer til å legge igjen mye penger i Oslo de kommende dagene.

Dollaren de amerikanske soldatene har med seg, er nemlig sjeldent sterk. Den norske kronen er tilsvarende svak. Flere salgssteder har sagt at de vil godta dollar som betaling så lenge amerikanerne er i byen.

Tabellen viser hvor mye billigere eller dyrere det er blitt for en utlending å handle i en butikk i Norge på grunn av valutakursene. Eller sagt på en annen måte: hvor mye billigere eller dyrere det er blitt for en utlending å kjøpe norske kroner.

Tallene er laget for et utvalg land som finnes i Norges Banks daglige oversikt. Den viser utlendingenes prosentvise prisendring for kjøp av norske kroner, regnet fra et gjennomsnitt for 2022 til 24. mai i år.

Lavere inflasjon enn i mange land

Det har vært høy norsk prisvekst denne perioden. Men det er gjennomgående enda høyere lokal prisvekst i andre land.

Dette gjør at varene i en norsk butikk kan ha blitt ytterligere billigere i perioden sammenlignet med butikkprisen i andre land.

Tallene viser at Norge er blitt et billigere land for folk fra nesten alle de utvalgte landene. For en amerikaner er det blitt 12 prosent billigere takket være den sterke dollaren, mens det for noen fra et euroland er blitt nesten 15 prosent billigere å handle i Norge på grunn av valutaen.

Kronen slått av Belarus

Folk fra Mexico, Belarus og Sveits har via valutakursen fått det største prisavslaget ved å handle i norske butikker.

For mexicanere er det blitt hele 22 prosent billigere i Norge sammenlignet med snittprisen for i fjor.

Den norske kronen har også svekket seg mot valutaen til land som Bangladesh og Vietnam, for å nevne noen.

Men for tilreisende fra tre land har valutakursene utviklet seg slik at det nå er dyrere å handle i Norge sammenlignet med i fjor. Folk fra Pakistan, Sør-Afrika og Tyrkia må betale mer i norske butikker enn i 2022.

Det vrimler av amerikanske soldater i Oslos butikker om dagen. McGrath (i midten) kjøper en norsk souvenir som han skal ta med seg hjem.

– Ganske likt hjemme

Mens Tyler og Frank prøver skinnfellene, kommer kollegaen McGrath ut av butikken med følgende i posen: et shotglass i norsk stil, tre golfballer med nasjonalromantiske motiver og et glassomsluttet minatyrvikingskip. Han er enig med kollegene i at prisene er «ganske som hjemme».

– Golfballene skal jeg gi til min far når jeg kommer hjem, sier han.

Han tror at soldatene kommer til å bruke landloven til å kjøpe ting som de ikke har tilgang til om bord.

Selv har han derimot forholdsvis beskjedne shoppingambisjoner.

– Jeg skal prøve å få kjøpt meg en hoodie eller noe mens jeg er her.