Forhandlingene går på overtid. Dette står striden om.

Riksmegler Mats Ruland beskriver forhandlingene mellom LO og NHO som fastlåst. Dette er spørsmålene de sliter med å bli enige om.

Tiden for høflighetsfraser er over. Nå er det lønnskamp mellom NHO-sjef Ole Erik Almlid og LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

16.04.2023 11:50 Oppdatert 16.04.2023 12:01

– Meglingen er veldig fastlåst, og det er en alvorlig situasjon, sa Mats Ruland da han søndag morgen møtte pressen på Thon hotell Opera i Oslo sentrum.

Ni timer tidligere gikk LO, YS og NHO over fristen som var satt for å bli enige om årets mellomoppgjør.

Før forhandlingene varslet LO og YS at de ville ta ut over 24.000 medlemmer i streik dersom de ikke kom til enighet. I natt og i morges økte de antallet til over 40.000.

– Veldig uvanlig

Det er veldig uvanlig å øke streikeuttaket underveis i en megling. Det sier arbeidslivsforsker Kristine Nergaard ved Fafo.

– Det er antageligvis en påminnelse til arbeidsgiversiden om at de mener alvor, sier hun.

Ifølge Nergaard kan signalet tolkes som at LOs forbund og medlemmer forventer et rimelig godt oppgjør. Og de er forberedt på å kjempe for det.

I så fall vil det bli en historisk streik. Det har aldri nemlig vært streik i et mellomoppgjør.

Også Nergaard beskriver oppgjøret som vanskelig. I løpet av nattens forhandlinger har det vært lite bevegelse i partenes posisjoner.

Forsker Kristine Nergaard mener LO sender et tydelig signal når de øker streikeuttaket under forhandlingene.

Hva er det egentlig som gjør det så vanskelig?

Her får du en oversikt over de ulike posisjonene og hva de betyr.

Høyere lønn

Da LO møtte NHO til forhandlinger før påske, var det med disse kravene:

De ansatte må få sin del av verdiskapingen

Økt kjøpekraft til medlemmene.

Lavtlønte må løftes mer enn andre.

Likelønnsgapet må tettes.

I en tarifforhandling betyr det dette:

Verdiskaping: Hvis det går bra med en bedrift, vil LO at det skal reflekteres i lønnsøkningene til de ansatte.

Kjøpekraft: For å få økt kjøpekraft, må den totale lønnsveksten være høyere enn prisveksten. I år anslås prisveksten til 4,9 prosent. For å få økt kjøpekraft må lønnsoppgjøret lande på 5 prosent, men sannsynligvis mer enn det.

For å sikre at alle får lønnsvekst, krever LO at mesteparten, av om ikke all, lønnsveksten skal komme i form av sentrale eller generelle tillegg. Det betyr at det LO og NHO blir enige om av tillegg, gjelder på alle arbeidsplasser som er organisert i NHO.

Motstykket er lokale tillegg, som gir bedriftene mer fleksibilitet til å tilpasse lønnsøkningen til den økonomiske situasjonen i bedriften.

Lavlønn: LO vil også kreve at de som tjener minst får høyere prosentvis lønnsøkning. Dette må i så fall inn som en del av de sentrale tilleggene som nevnt over.

Likelønn: LO vil også prøve å legge mer penger i potten til de kvinnedominerte yrkene. Også dette kommer i form av sentrale tillegg.

Sikre bedriftene

NHO på sin side er opptatt av dette:

Sikre konkurransekraften i eksportrettede næringer.

Bedriftens lønnsevne må ligge til grunn for lønnsoppgjøret.

Likeartet lønnsutvikling for alle.

I en tarifforhandling betyr det dette:

Konkurransekraft: Norske eksportrettede bedrifter konkurrerer med bedrifter i utlandet. NHO er opptatt av at lønnsutviklingen ikke blir så høy at det svekker deres mulighet til å konkurrere internasjonalt.

Lønnsevne: NHO er opptatt av at det varierer hvor godt det går med de ulike bedriftene i eksportrettet industri. De vil sørge for at bedriftene ikke pålegges å gi en lønnsøkning til de ansatte som de ikke har råd til å betale for. Derfor ønsker de at mer av lønnsutviklingen gis som lokale tillegg – altså tillegg som bedriften kan bestemme om de vil gi basert den økonomiske situasjonen deres. Det kan bety at bedrifter som går godt, gir mer i lokale tillegg, mens bedrifter som går dårlig, gir mindre.

NHO mener også det ikke er rom for å gi lavlønnstillegg, fordi bedriftene ikke har råd til det.

Likeartet lønnsutvikling: Dette innebærer at lønnsøkningen gis som prosent, heller enn kronetillegg. Det betyr at hvis du har høyere lønn, får du mer i kroner og øre. Med kronetillegg vil de som har lavere lønn få større prosentvis økning.

Forhandler på overtid

– Det koker ned til to spørsmål. Hvor stor blir lønnsrammen, og hvor mye skal gå til generelle tillegg, sier Nergaard.

Når Riksmegler Ruland sier at partene nå har beveget seg inn i de vanskeligste temaene, kan det altså være dette han mener.

Det er ikke uvanlig at partene sitter lenge på overtid. Nergaard forteller at de satt i 21 timer over fristen i mellomoppgjøret i 2021.

– Men da tok det ekstra tid fordi folk var på hjemmekontor.