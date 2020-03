Pasientene som blir hardest rammet av koronaviruset, får store problemer med å puste.

I mange tilfeller er de avhengig av pustemaskiner for å få nok luft i lungene. Behovet for disse maskinene øker derfor i takt med at viruset sprer seg til stadig større deler av verden.

– Etter hvert som den globale pandemien utvikler seg, blir det et behov for medisinsk utstyr som vi aldri før har sett. Inkludert respiratorer, sier Kieran Murphy, som leder amerikanske GE Healthcare.

Selskapet har nå ansatt flere folk og jobber døgnet rundt for å produsere pustemaskiner, og svenske Getinge har også trappet opp produksjonen for å dekke etterspørselen.

Produserer for fullt

Franske Air Liquide håper å kunne doble produksjonen fra 500 til 1100 i måneden, og tyske Dräger har alt doblet sin produksjon.

Også hos Löwenstein Medical, som har fått en ordre på 6500 pustemaskiner fra tyske myndigheter, går produksjonen nå for fullt.

Intensivavdelingene ved sykehus verden over er i ferd med å fylles opp av koronasmittede pasienter som ikke lenger makter å puste ved egen hjelp, og helsepersonell fortviler.

Leger i Nord-Italia, der koronapandemien har rammet hardt, måtte tidligere i måneden vurdere å begrense liggetiden på intensivavdelingene, med de fatale følger det kan ha for enkelte.

Kan bilprodusenter bidra?

Ledere verden over har derfor bedt den delen av industrien som har anvendbar teknisk kompetanse, til å bistå med å produsere medisinsk utstyr.

President Donald Trump har bedt bilprodusentene Ford, General Motors og Tesla om å produsere pustemaskiner.

Den franske bilgiganten PSA, som produserer bilmerkene Peugeot og Citroën, undersøker også mulighetene for å produsere slikt utstyr.

3D-printing

Nederlandske Ultimaker har satt sine eksperter på 3D-printing i sving, for at de i samarbeid med andre eksperter skal undersøke muligheten for å produsere utstyr for sykehus.

– Det er enorm etterspørsel, sier selskapets sjef Jos Burger, som mener at det bør la seg gjøre å printe ventiler for pustemaskiner.

Ved Belfort-Montbeliard-universitetet i Frankrike jobbes det med å utvikle en ny type pustemaskin.

– I en krisesituasjon kan alt være til hjelp, sier Olivier Lamotte, som leder arbeidet.

Forsker i Norge

I Norge tester forskere ved Oslo universitetssykehus (OUS) om det i en krisesituasjon er mulig å koble flere enn én pasient til hver pustemaskin, ifølge Dagens Medisin.

– Det er ingen som vil anbefale dette til vanlig, men i en krisesituasjon kan dette kanskje redde to eller fire istedenfor bare én, sier gjesteforsker Håvard Kalvøy.

De har allerede gjennomført tester på kunstige lunger. Menneskets lunger er ikke like og krever ulik mengde luft, i ulik takt og med ulik styrke. Man har også startet arbeidet med å utvikle elektronikk der man med en PC kan styre luften til hver pasient mer individuelt.

– Det vi gjør, er å lage en teknisk rapport der vi dokumenterer vitenskapelig hvordan dette fungerer på ulike lunger. Vi gir ikke et svar på om metoden egner seg. Vårt mål er å gi et svar på alle de tekniske spørsmålene, sier Kalvøy.