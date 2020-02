Eier Umoe Gruppen sammen med sine to døtre. Gjennom en rekke datterselskaper driver gruppen innen gasstankere, eiendom, industri, restauranter og biodrivstoff.

Restaurantdelen driver under kjente merkevarer som TGI Friday’s, Peppes Pizza, Burger King og Starbucks.

Konsernregnskapet for Umoe Gruppen viser en omsetning på 5 milliarder kroner og et årsresultat på minus 561 millioner kroner etter skatt i 2018. For årene 2015–2017 var resultatene positive i intervallet 56–170 millioner kroner. Regnskapet for i fjor foreligger ennå ikke.

Det dårlige resultat i 2018 bidro til at egenkapitalen i Umoe Gruppens regnskap sank til rundt 1 milliard kroner. I de to årene før var den rundt 1,5 milliarder kroner. Egenkapitalen er differansen mellom den bokførte verdien av eiendelene og gjelden.

Ulltveit-Moe er styreleder i Cicero Senter for klimaforskning.