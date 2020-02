35.000 stillinger kan forsvinne i HSBC

Da banken la fram sitt årsresultat tirsdag, viste det et overskudd på 123 milliarder kroner før skatt. Det er 33 prosent mindre enn i 2018, opplyser HSBC.

Banken varsler nå omfattende kostnadskutt og restrukturering.

– Det er realt å si at vår retning framover vil være at dagens antall på 235.000 vil bli nærmere 200.000 i løpet av de tre neste årene, sier HSBCs fungerende sjef Noel Quinn i et intervju med Bloomberg.

HSBC-aksjen falt hele 2,2 prosent i Hongkong tirsdag. HSBC har hovedkontor i London og er blant Europas største banker, men en stor del av virksomheten ligger i Asia.

– Vi legger nå fram en revidert plan for å øke investorenes avkastning, sier Quinn.

I tillegg til kraftige kutt i staben, innebærer det å redusere virksomheten i USA og Europa, spesielt innenfor investeringsbanksektorene. Mer lønnsomme områder i Asia og Midtøsten skal samtidig styrkes. Målet er kostnadskutt for 42 milliarder kroner innen 2022, mens restruktureringskostnadene er beregnet til rundt 55 milliarder kroner.

Banken rapporterer om et underskudd før skatt på 36 milliarder kroner i fjerde kvartal i fjor. Fjorårets resultat forklares i stor grad med en nedskrivning (goodwill impairment) på 68 milliarder kroner knyttet til bankens investeringer og kommersielle bankvirksomhet i Europa, opplyser HSBC.