I snitt har nordmenn over 18 år planlagt å bruke 6246 kroner på julegaver i år, ifølge en fersk undersøkelse Norstat har gjort for Storebrand, gjengitt i Fædrelandsvennen. Rundt 15 prosent skal bruke over 10.000 kroner.

– Å bruke nær 9.000 kroner på julegaver er veldig mye og kan også for flere stå i veien for å få hjulene til å gå rundt i hverdagsøkonomien, sier Heidi Skaaret, konserndirektør personmarked i Storebrand, til avisa.

Bruker mer penger enn de har

Skaaret frykter mange føler kjøpepress og bruker mer penger enn de strengt tatt har.

Pengebruken øker med alder. I aldersgruppen 18 til 29 år ligger snittet på 3.963 kroner, mens i aldersgruppa over 67 år har de tenkt å bruke klart mest, med 8.884 kroner i snitt hver.

Kanskje mest overraskende er de geografiske ulikhetene, der innbyggerne i Aust-Agder skal bruke minst, med 4.865 hver, mens naboene i Vest-Agder planlegger å spandere hele 8.778 kroner – mest i Norge.

Spørsmålet er om man sløser eller er gavmild når man bruker mye, om man er gnien eller fornuftig ved å bruke mindre.

– Forskjellene er også så store at det må gjenspeile mer enn økonomi. Antakelig ligger ulike holdninger bak, sier Skaaret.

De to andre bunnfylkene på bruk er Oslo og Hordaland, med henholdsvis 5.130 og 5.186 i planlagt julegaveforbruk hver i snitt, mens innbyggere i Rogaland og Troms er de som ligger på forbrukstoppen med vestlendingene, der har de tenkt å punge ut med 7.831 og 7.814 kroner hver.