Den føderale domstolen i Belém i Brasil hevet fredag det siste hinderet for at Hydro kunne vende tilbake til full kapasitet på aluminaverket Alunorte.

Dette markerte slutten på en begrensning selskapet var blitt pålagt etter at det kom påstander om utslipp av urenset vann fra slamdeponiet etter et voldsomt regnskyll i slutten av februar 2018. Selskapets råstoffproduksjon måtte i lang tid gå på halv kapasitet og det nyeste slamdeponiet kunne ikke bli ferdigstilt og tatt i bruk som planlagt.

Den ufrivillige produksjonsbegrensningen og tiltakene som saken førte med seg har kostet for Hydro.

– Totalt summerer tiltak og investeringer vi har gjort som følge av situasjonen i Brasil seg til om lag 2,4 milliarder kroner, sier informasjonssjef Øyvind Breivik i Hydro til Dagens Næringsliv.

Over en halv milliard kroner skal investeres i boligbygging i området rundt Alunorte-anlegget og til et sosialt program. I tillegg har selskapet betalt bøter på 67 millioner kroner, knyttet til utslipp i 2009 og 2018.

Selv om produksjonen nå kan gjenopptas etterforskes den fortsatt. Interne og eksterne undersøkelser, inkludert undersøkelser utført av myndighetene, bekreftet at det ikke var overløp fra Alunortes deponi for bauksittrester som følge av nedbøren i februar 2018, skrev Hydro i en børsmelding fredag. Selskapet har erkjent utslipp av forurenset vann via en ulisensiert kanal til Pará-elven.