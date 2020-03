DNB kutter renten på nytt med inntil 0,5 prosentpoeng

(E24): Fredag 20. mars kuttet Norges Bank styringsrenten på nytt, denne gang med 0,75 prosentpoeng – fra 1,0 til 0,25 prosent.

DNB velger igjen å kutte mindre enn det Norges Bank gjør, ved å legge seg på et kutt på 0,5 prosentpoeng i andre runde, kommer det frem i en børsmelding søndag.

Norges Bank varslet sitt første rentekutt i korona-krisen fredag 13. mars, med et kutt på 0,5 prosentpoeng – fra 1,5 til 1,0 prosent.

Den gang fulgte DNB opp med et rentekutt på inntil 0,35 prosentpoeng, mens noen banker fulgte opp med kutt på 0,5 poeng.

Press fra politikere

Flere politikere på Stortinget har oppfordret bankene til å følge etter rentekuttene til Norges Bank, men banknæringen peker på at bildet er komplekst nå.

Bankene må nemlig finansiere seg, og hente inn kapitalen som trengs for å gi boliglån, flere steder. Selv om Norges Bank kutter sin rente, så betyr ikke det automatisk at innlånskostnadene (renten) banken må betale i markedet faller like mye.

Fakta: Slik skaffer bankene penger for å gi deg boliglån Det er mer enn bare styringsrenten som påvirker bankene og derfor ikke slik at endringer i styringsrenten automatisk påvirker prisen (renten) på ditt boliglån. Får å gi deg et boliglån har banken i utgangspunktet tre steder de kan skaffe penger: Innskudd fra andre bankkunder, men dette er ikke nok til å kunne gi alle boliglån

Egen kapital – bankens egne penger kan enkelt sagt brukes til utlån, men bankens aksjonærer krever at banken får en viss avkastning på disse pengene og kapitalen er heller ikke nok til å kunne gi alle boliglån

Markedsfinansiering. For å få tak i resten av pengene som trengs for å kunne gi deg et boliglån må banken gå i finansmarkedet og låne penger inn. Norske banker må i stor grad hente disse pengene utenlands. Kostnaden (renten) banken har for å låne penger i det globale finansmarkedet avhenger av flere faktorer, inkludert hvordan solid banken anses i markedet og den generelle markedsutviklingen. Selv om Norges Bank har kuttet styringsrenten kraftig, så har ikke bankenes lånekostnader i finansmarkedet falt like mye i det siste. Nordea Markets påpeker at dette blant annet skyldes likviditetsproblemer i det amerikanske pengemarkedet, som smitter over i det norske.

Gjelder fra 2. mai

Renteendringen for eksisterende boliglån trer i kraft fra 2. mai, mens nye priser på boliglån vil gjelde fra 24. mars, opplyser DNB.

– Nå er det enormt mange nordmenn som søker avdragsfrihet, og vi ønsker å hjelpe dem så raskt vi kan. Derfor ber vi om at kunder som har rentespørsmål, venter med å kontakte oss til de har fått tilsendt informasjon om hvordan deres lån påvirkes av denne renteendringen, sier Ingjerd Blekeli Spiten, leder for personmarkedet i DNB i meldingen.