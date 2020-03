Kaos på europeiske grenseoverganger

Lastebiler måtte vente i 30 timer på å krysse Polens grense ved Jedrzychowice onsdag, mens personbiler ventet i 16 timer etter at grensa mellom Polen og Tyskland ble stengt. På tysk side var køen 60 kilometer lang.

Delstatsministeren i Sachsen, som grenser til Polen, ba om militær assistanse for å hanskes med de lange køene av folk som prøvde å komme seg tilbake til hjemlandet sitt.

Røde Kors trådte til for å hjelpe bilister ved grenseovergangen ved Görlitz. Røde Kors-talsmann Kai Kranich kalte situasjonen desperat for barnefamilier som ikke fikk mat eller tilgang til toaletter i de 20 timene de ventet i kø.

Streng grensekontroll

Minst ti av Schengen-områdets 26 land har innført streng grensekontroll, noe som egentlig er imot reglene om bevegelsesfrihet.

Tyskland var et av de første til å stenge grensa, og de to siste dagene er 21.000 reisende nektet innreise. På flyplassen i Frankfurt er noen sendt hjem til blant annet USA, Thailand og Brasil mens andre blir holdt i transitt.

Tyskland slipper ikke inn EU-borgere fra Østerrike, Spania, Italia, Sveits, Luxembourg eller Danmark, verken over land, med fly eller med ferje. Bare de som skal videre til et annet land, får slippe gjennom.

EU ble tirsdag enig om å stenge Schengen-områdets yttergrense i 30 dager, noe som var et innspill for å åpne de interne grensene som er stengt de siste dagene.

Baltere nektes gjennomreise

Polen stengte sine grenser søndag. De tre baltiske landene er blitt nødt til å chartre fly og skip for å hente sine borgere som ble nektet gjennomreise for å komme hjem.

Noen busser fikk kjøre gjennom Polen, men ingen personbiler.

På Polens grense til Tsjekkia måtte folk vente i 20 timer for å komme over, og ved Østerrikes grense til Ungarn var køen 45 kilometer lang, dagen etter at Ungarn stengte grensa.

Også Sveits stopper bilister fra Tyskland, Frankrike, Østerrike og Italia og innfører nå også restriksjoner på folk som kommer med fly fra Spania og land utenfor Schengen.

Østerrike krever at reisende fra Tyskland framviser legeattest på at de ikke har testet positivt på koronaviruset.