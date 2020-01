Sjeføkonom mener handelssvikt gir konkursbølge

Fjorårets julehandel var den dårligste på to år, og detaljhandelen falt med to prosent fra november til desember, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Forklaringen er at flere startet julehandelen tidligere.

– Det er ganske dramatisk for fortjenesten til detaljhandelen. Du vet hvorfor de kaller det Black Friday? Det er fordi det er da regnskapet for året skal skifte fra røde til svarte tall. Når årets julehandel ble katastrofal, så vil den gi en konkursbølge i varehandelen. Det er ingenting vi kan gjøre med det, sier Andreassen til Dagens Næringsliv.

Tallene SSB publiserte torsdag, viser at salg av byggevarer og møbler var blant næringene som bidro til nedgangen. Det samme gjelder klesbutikker og salg av sportstøy, fritidsbåter og elektronikk.

Andreassen mener forklaringen er at nordmenn sparer mer. Han peker videre til at fallet i boligbyggingen i fjor på 15 prosent og flere arbeidsledige styrker troen på de dystre økonomiske utsiktene.