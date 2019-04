Enighet om opplæring for ambulansepiloter

Etter en bekymringsmelding fra pilotene ble all trening lagt på is for to uker siden. Fra 1. juli overtar Babcock driften av alle ambulansefly i Norge. Da må om lag 100 piloter ha gjennomført opplæringen som er nødvendig i forbindelse med overgangen fra dagens Lufttransport.

Onsdag ettermiddag melder både NRK og Nordlys om at det kommet til en enighet om opplæringen mellom pilotene og det nye operativselskapet.

– Vi er blitt enige om å skape nødvendig tid, det vil si utvide treningen med to dager slik at de elementene vi tok opp i bekymringsmeldingen blir ivaretatt, sier forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund til NRK.

– Innenfor vårt godkjente treningsopplegg er det rom for justeringer. Våre fagfolk har lyttet til innspillene fra pilotene og kommet til enighet om noen endringer. Det innebærer at pilotene stiller på trening mandag, og det er vi glade for, skriver daglig leder Marius Hansen i Babcock til Nordlys.

Svensk-britiske Babcock vant anbudskonkurransen i 2017, men både piloter og teknikere har vært misfornøyd med betingelsene de ble tilbudt ved overgang til Babcock. De har også vært kritiske til bemanningsnivået.