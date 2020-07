Global GPS-app fortsatt nede etter to dager

Garmin, en av verdens største produsenter av GPS-systemer for idrettsfolk og piloter, hadde fredag fortsatt ingen systemer oppe etter driftsstans dagen før.

Garmins tjenester har vært nede i over et døgn. Screenshot / NTB scanpix

Løpere, syklister og andre idrettsutøvere hele verden har siden klokka 6 torsdag morgen, norsk tid, ikke kunnet laste opp treningsdata registrert ved bruk av Garmins GPS-klokker eller sykkelcomputere til produsentens servere. Dermed får brukere heller ikke sett eller delt sine prestasjoner.

FlyGarmin, selskapets navigasjonstjeneste for piloter, er også rammet av driftsbruddet.

Flere nettsteder, deriblant Forbes, skriver at Garmin kan være rammet av dataangrep hvor de som står bak forsøker å drive utpressing mot selskapet. Magasinet siterer en taiwansk nyhetskilde som skriver at ansatte i Garmin skal ha advart om at selskapets sikkerhetssystemer skal ha blitt brutt. De som står bak angrepet kan være en kjent hackergruppe ved navn Evil Corp.

– Evil Corps primære mål er amerikanskbaserte virksomheter og organisasjoner, og det antas at hackerne stort sett er russiske, skriver Forbes.

Garmin har ikke kommentert Forbes-artikkelen og har selv har ikke gitt noen årsak til at samtlige tjenester er nede. På sosiale medier og sine egne nettsider skriver selskapet at de beklager det som er skjedd.

– Driftsstansen påvirker også kundesentrene våre, og vi kan foreløpig ikke motta samtaler, epostmeldinger eller chat. Vi jobber med å løse dette problemet så raskt som mulig og beklager dette, skriver selskapet til brukerne.

