Næringsministeren varsler at han vil se på 350-kroners grensen

– Ja, det blir selvfølgelig politiske tiltak når vi legger frem meldingen, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Han snakker om stortingsmeldingen om handelsnæringen som kommer ved årsskiftet. Tidligere har bransjen vært en del av meldinger som omhandler hele næringslivet og andre bransjer. Nå får næringen sin første, egne stortingsmelding. Her skal endringene, utfordringene og mulighetene næringens står overfor, beskrives.

I dag kan alle kjøpe varer fra utlandet for opptil 350 kroner, en ordning handelsnæringen ønsker å avvikle.

Fredag la Menon Economics frem en rapport om effektene av fjerning av avgiftsfritaket for netthandelsimport. Rapporten konkluderer med at staten vil kunne få økte inntekter fra merverdiavgift på rundt 900 millioner kroner i innføringsåret, melder NTB.

Etter å ha vært næringsminister siden januar i år, er Røe Isaksen overrasket over hvor lett det er å glemme handelsnæringen.

– Det ble et aha-øyeblikk for meg da jeg forsto hvor viktig denne bransjen er. Og det på tross av at min kone har jobbet i butikk så lenge jeg har kjent henne, sier Isaken om bransjen som sysselsetter 380.000 personer.

Først og fremst håper han at stortingsmeldingen kan bidra til å løfte bransjens renommé.

– Det er en kjepphest for meg og jeg håper at vi nå kan løfte bransjen og kvitte oss med munnhell som «sitte i kassen på Kiwi», som om det er en dårlig jobb, sier han.

350-kronersgrensen – se til EU

Isaksen trekker frem netthandel, fysiske butikker, byutvikling og konkurranse som de viktigste punktene i denne meldingen.

– Vi skal ikke gå inn og lage en helt ny politikk for handelsnæringen, men det vil bli politiske tiltak, sier Isaksen.

Han trekker frem veksten i netthandel og frykten for arbeidsplassene som forsvinner i de fysiske butikkene, som to viktige utviklingstrekk i bransjen.

– Vi kommer til å se på regelverket for eksport og import, sier Isaksen.

– Du mener 350-kroners grensen?

– Ja, den skal vi skrive litt om. Den ble i sin tid innført for å hindre unødig byråkrati, nå mener mange den er en indirekte subsidie av utenlandske aktører, sier Isaksen, som ikke vil si noe om konklusjonen.

Les også: Virke advarer mot «apokalypse» innen varehandelen på grunn av økt netthandel og 350-kronersgrensen.

– Men det er verdt å merke seg at EU bygger opp et system for elektronisk innbetaling av merverdiavgift på netthandel av varer fra land utenfor EU.

Dette skal gjøre det enklere å betale tollen, og skal det gjøre det enklere for EU å kutte sin fri-grense på 22 Euro. Den skal avvikles innen 2021.

Kasseløse butikker – færre ansatte

Tirsdag var Isaksen selv på besøk i en matbutikk på Tåsen i Oslo. Butikken har gått over til selvbetjente kasser og mange er bekymret for hva som skjer med de ansatte når neste skritt innføres. Da vil vi kunne plukke varene i hyllen, og når vi går ut av butikken, trekkes totalsummen direkte fra bankkontoen.

– Dette er en av de få bransjene som er igjen i Norge hvor du kan starte i, og jobbe deg oppover, uten formell utdannelse. Jeg tror vi må hjelpe bransjen og videreutdanne de ansatte, et grep kan være å knytte dette til kompetansereformen i kunnskapsdepartementet.

– Bety ikke det at man tar bort den muligheten til å få en jobb uten formell utdannelse?

– At man starter uten formell utdannelse, betyr ikke at det ikke er mye skolering i bransjen. Flere av kjedene har sine «skoler», som Kiwi-skolen, Meny-skolen, for å nevne noen. Vi vil bidra til at flere blir digitalisert, sier Isaksen.

Konkurranse i dagligvaresektoren

Konkurransen i dagligvaremarkedet har vært et viktig tema siden i vår, og statsråden har allerede bedt Konkurransetilsynet om å undersøke hele bransjen.

Noen svar kommer allerede i begynnelsen av oktober, men Isaksen tror det er mye som ikke blir ferdig før stortingsmeldingen skal leveres.

Ett av punktene som diskuteres i bransjen i øyeblikket, er om konkurranseloven håndheves effektivt av konkurransemyndighetene.

Disse to sakene forklarer litt av problemstillingen:

– Jeg har ikke nå noe grunnlag for å si noe om at Konkurransetilsynet ikke har gjort jobben sin. Men vi er opptatt av problemstillingen.

En av oppdagelsene hans etter at han ble næringsminister, er at spørsmålene i denne bransjen er langt mer komplisert enn det ser ut som ved første øyekast.

– Eksempelvis leste jeg om «bestevennstrategien» til Rema i avisene for et par år siden. Men det er først nå jeg forstår hvorfor Rema valgte denne strategien, og hvorfor de mener dette var et nødvendig grep, sier han og legger til at dette er spørsmål de vil komme tilbake til.