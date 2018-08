Det er mars 2017. I 42. etasje, i en skyskraper i New York, feirer teknologiselskapet Unacast at de nettopp har hentet inn 40 millioner i finansiering. Tre år etter oppstarten har de på dette tidspunktet 20 ansatte, og har opprettet kontorer i Oslo og New York.

– Jeg så på gjengen foran meg og var stolt av det vi hadde oppnådd. Da slo det meg at vi nesten bare var menn i rommet. De så ut som meg og medgründeren min. Det traff meg rett i ansiktet, sier Kjartan Slette.

Kun 28 prosent kvinner i hele IT-bransjen

Selskapet som har utviklet en global plattform for data om bevegelser og adferd i den fysiske verden – såkalt lokasjons- eller stedsdata, har på det tidspunktet kun tre kvinnelige ansatte - det tilsvarte 17 prosent.

Et så lavt tall er slett ikke uvanlig i IT-bransjen. I 2018 er den totale andelen kvinner 28 prosent. Året før var tilsvarende tall 26 prosent. Det viser en undersøkelse utarbeidet av Kantar TNS på oppdrag fra ODA NETTVERK, et ledende nettverk for kvinner i tech.

Det er ikke bærekraftig for selskaper som lager produkter som skal forstå alle typer mennesker, mener Slette.

– Skal vi nå målsetningen om å bli et globalt selskap, er vi avhengig av å se verden fra så mange vinkler som mulig, sier han.

– Vi må ha mennesker med bakgrunn fra et bredt spekter. Å få inn flere kvinner var bare det første steget.

Mer menneskefokusert språk i jobbannonser

Etter erkjennelsen i New York, ble tiltak satt i gang umiddelbart, ifølge gründeren.

– Først måtte vi erkjenne at vi hadde feilet og fortelle verden at vi skulle gjøre noe med problemet.

De gikk aktivt ut og sa de var på jakt etter kvinnelige søkere. Det ga imidlertid ingen umiddelbare resultater. Da ble andre, og desto mer konkrete, verktøy tatt i bruk.

All tekst på selskapets nettsider og jobbannonser ble finkjemmet for ord og uttrykk som kunne tolkes som «mannsrettet». Språket ble mer menneskefokusert, ifølge Slette.

– I stedet for å spørre om «du ville bli en rockstar» i stillingsannonsen, myket vi opp kommunikasjonen for å treffe alle type folk.

Åpenheten ansvarliggjorde dem

Ansettelsessprossen ble også totalt endret. Det ble blant annet kjøpt inn software hvor kandidater gikk gjennom de samme objektive testene. I tillegg møtte arbeidssøkeren flere medarbeidere i selskapet, som ga sine vurderinger av kandidaten.

– Ofte tror jeg man ansetter folk som er mest lik seg selv. Dette er som regel ubevisst, men like fullt reelt. Vi prøver å fjerne så mye som mulig av det mulighetsrommet, forteller Slette.

Gründeren blogget også jevnlig for å fortelle om prosessen. I tillegg ble det opprettet et «mangfold-dashbord», synlig for hvem helst, og som skulle vise utviklingen i selskapet. Slette mener åpenheten var viktig for å ansvarliggjøre dem.

Ledere må ta ansvar, mener IKT-Norge

Administrerende direktør i IKT-Norge, Heidi Arnesen Austlid, er imponert over Unacast sine resultater.

– Det er fantastisk! Jeg tror det blir viktigere og viktigere for selskaper å systematisk jobbe for å bli moderne arbeidsplasser med mangfold som tilrettelegger for ansatte i alle livsfaser, som Unacast gjør, sier Austlid.

I 2014 var det kun 16 prosent kvinner som jobbet i IT-bedrifter. Det tallet har krøpet sakte, men sikkert, oppover de siste årene. Hun mener likevel teknologibransjen har mye å gå på.

– Først og fremst tror jeg det krever ledere som faktisk gjør handling av ord og innfører konkrete tiltak.

Må få flere rollemodeller

Hun understreker også viktigheten av å få flere jenter til å velge utdannelse innen IT. I 2014 var 17 prosent av studentene på IT-studier kvinner. I 2018 har andelen økt med 7,2 prosentpoeng, til 24,2 prosent.

En av grunnleggerne av tech-nettverket for kvinner TENK og selskapet #Hunspanderer, Isabelle Ringnes, slutter seg til vurderingen. Hun mener rollemodeller er essensielt for å gjøre stigningen brattere.

– Teknologibransjen har gjerne stereotypien «nerdete, hvite menn med hettegenser i garasje». Samtidig vet vi at rollemodeller er svært effektive for å få jenter til å velge teknologi. Jeg opplever at vi begynner å få flere av disse, selv om vi fortsatt har langt igjen, sier Ringnes.

Fakta: Hvordan bør man gå frem for å få flere kvinnelige ansatte Isabelle Ringnes, leder i #Hunspanderer og TENK, sine tips: 1) Fokus på kjønnsbalanse og mangfold må eies og prioriteres av toppledelsen. 2) Tiltakene som implementeres bør ikke være “kvinnetiltak”, men tiltak som gagner alle. “Kvinnetiltak” kan oppleves som stigmatiserende og i noen tilfeller ha motstridende effekt. Eksempel på tiltak kan være fleksible arbeidstider og lederkurs. I stedet for å rette det kun mot kvinner er det bedre å markedsføre tiltaket til alle og heller sette krav om at det skal være 50 prosent kvinner til stede i alle arrangement/kurs som bedriften lager. 3) Datadrevet. Det som ikke telles, teller heller ikke. Man er nødt til å ha innsikt i egen bedrift for å vite hvor problemene ligger og måle utviklingen over tid. I tillegg bør ledere måles og insentiveres med utgangspunkt i kjønnsbalanse. 4) Må jobbes langsiktig og målrettet. Mange bedrifter er utålmodige og vil ha resultater med en gang. Man må ha is i magen og jobbe kontinuerlig. Endring tar minst 3–5 år. 5) Forskningsbasert. I dag finnes det mye synsing og meninger på hvordan man skal rekruttere flere kvinner og hvorfor kvinner ikke får lederstillinger. En forskningsmessig tilnærming må til for å knuse de mange mytene der ute om hvorfor vi ikke har kvinner i bransjen eller kvinnelige ledere.

Selskaper tjener økonomisk på økt kvinneandel

Det siste året har Unacast doblet staben til 40 ansatte. Nå er 16 av dem (41 prosent) kvinner. I løpet av høsten skal ytterligere 10 mennesker ansettes. Det er alt klart at det kommer inn to nye kvinner.

Målet er en 50–50-fordeling av kvinner og menn.

– I tillegg har vi begynt å fokusere på annen type mangfold, som etnisitet og forskjellig type bakgrunn, sier Slette.

Han understreker at det alltid vil være den beste kandidaten som blir valgt. De er imidlertid i mye større grad villig til å bruke lengre tid på ansettelsesprosessen, for å være sikre på at de har søkt i alle kriker og kroker av arbeidsmarkedet, forteller gründeren.

Ringnes tror Unacast er på riktig spor. Hun mener andre teknologiselskaper vil tjene stort på å gå samme vei.

– Enormt mye forskning viser at både kreativitet, arbeidsmiljø, innovasjon og resultat øker i selskap med høyere kvinneandel og fokus på mangfold og inkludering, sier hun, og viser blant annet til en rapport fra det verdensomspennende konsulentfirmaet McKinsey.

Handler også om moral

Selv om strategiske hensyn er viktig, peker Slette også på et annet aspekt bak satsingen.

– Det handler om strategi, men også moral. Jeg har selv en datter og vil jo at hun skal ha mulighet til å jobbe med det hun vil. Da må disse verdiene også gjenspeiles på den arbeidsplassen vi selv har skapt, sier Slette.