Røkke overtar dermed plassen til Salmar-arving Gustav Witzøe (24). Aker-eieren står i skattelistene oppført med en ligningsformue på 20,6 milliarder kroner, mot 11,1 milliarder kroner i 2016, skriver Dagens Næringsliv.

Røkke tronet sist øverst på formuestoppen i skattelistene for 2014. Hans ligningsformue har neppe vært så stor som den var ved utgangen av 2017. Den har vaket rundt 10 milliarder kroner helt siden 2007, da Røkkes formue ble lignet til 16,4 milliarder kroner.

Skattelistene for fjoråret ble lagt ut på Skatteetatens nettsted onsdag morgen klokken 7. Publiseringen er strengt regulert i en egen forskrift. Du kan søke i registeret på samtlige skattytere; naboen, foreldrene, kona og samboeren, om du vil, men da må du også tåle at de du søker på, blir informert om det. Reglene for bruk og publisering av skattelistene ble innskjerpet i 2011.

Hovedeier Svein Støle (55) i meglerhuset Pareto er Norges nest rikeste med en formue på 7,24 milliarder kroner, mens døtrene til Ferd-eier Johan Andresen, Katharina Gamlemshaug Andresen og Alexandra Gamlemshaug Andresen, ligger på 3. og 4. plass. De står begge oppført med en formue på 6,8 milliarder kroner.

Trond Mohn runder av Topp 5 over Norges største formuer i fjor. Han sto oppført i skattelistene med en ligningsformue på drøyt 6,3 milliarder kroner.