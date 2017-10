Nesten 14.000 lesere har sagt sin mening om hvilken av de nye matvarene som kom ut i butikk denne høsten, de har minst tro på.

Av disse 14.000 har over 6000, det vil si 45 prosent av dem som stemte, krysset av for Dr. Oetkers nye dessert, Pizza dolce al cioccolato, eller sjokoladepizza.

Den ble lansert i september. Da åpnet dagligvarekjedene hyllene for blant annet nøkkelhullsmerket bacon, større Fjordland-porsjoner, yoghurt med ingefær, kjendispils, pepperkakelim og suppe til katten.

Sjoko-pizza utsolgt

I Aftenpostens uhøytidelige avstemning, hadde leserne heller ikke tro på pilsen fra Hansa med kjendisnavnet Lothepuspils eller yoghurt med ingefær og vanilje fra Synnøve Finden. Antall stemmer til Lothepus er likevel bare en tredjedel av stemmene sjokoladepizzaen har fått.

Selv om Aftenpostens lesere har dømt den søte pizzaen nord og ned, bekymrer ikke det Dr. Oetker.

– På de første tre ukene har vi allerede levert godt over 50.000 sjokoladepizza ut til norske butikker. Vi solgte forrige uke nesten 15.000 ut av butikk, og salget er økende, sier markedssjef Even Brandeggen i Dr. Oetker.

Han mener det er nyhetsverdien som drar salget.

Må se på gjenkjøp

– Jeg må presisere at vi fortsatt snakker om førstegangsprøving av produktet, og at det på sikt er gjenkjøpet som avgjør om produktet skal overleve, sier Brandeggen.

Det ser de først etter at produktet har vært i salg mellom åtte og ti uker.

Dr. Oetker beskriver dette som en av deres beste lanseringer, basert på salget de første ukene.

– Vi er spent på hvordan dette utvikler seg, men vi ser at andre steder, eksempelvis i Finland, er denne pizzaen kåret til årets lansering, på grunn av de gode salgstallene, sier Brandeggen.

Kjenner du deg igjen i denne? Sender du en mann inn for å kjøpe Coca-Cola, kommer han ut med en halvliter til seg selv. Hva skjer når damene sendes inn i butikken med samme oppdrag?

– Nye produkter er gull verdt

Hansa, som lanserte Lothepuspils forteller at de allerede har solgt ut det ølet de hadde brygget i første omgang og er i gang med å brygge mer. De stiller spørsmål ved om Aftenpostens lesere er representative i denne sammenheng.

Dagligvareekspert Jan Hillestad i Big Blue Company mener dagligvarebransjen trenger slike produkter, blant annet fordi det er så mye kjedelig i hyllene.

– Folk sier at dette ikke er noe de har troen på, likevel selger for eksempel sjokoladepizzaen veldig bra. Hvorfor?

– Vi er jo nysgjerrige, og denne er så sær at jeg kommer til å kjøpe den selv for å smake.

– Dårlige produkter blir for lenge i butikken

Han forklarer at i gjennomsnitt får en vare rundt 15 måneder på seg før avgjørelsen om at det ikke er en suksess blir tatt. Da ryker 75 prosent av nylanseringene ut.

– Dette er altfor lenge, vi ser allerede etter tre måneder hvor det vil ende, sier han.

Q-Meieriene innså det samme og da de forsto at forbrukerne virkelig ikke likte deres nyhet, trakk de Skyrmelk med kaffesmak med øyeblikkelig virkning.

Hvordan gikk det med Sjokobrunosten?

Under januarlanseringen dømte Aftenpostens lesere Synnøve Findens Sjokobrunost nord og ned. Nå viser det seg at denne brunosten har stått for 25 prosent av Synnøve Findens vekst innen brunost og har solgt for 2,5 millioner kroner.

– Dette har hele tiden vært planlagt som en «limited edition», og til tross for gode tall tar vi den ut av sortimentet rundt årsskiftet, som planlagt, sier kommunikasjonssjef Sofie Oraug-Rygh i Synnøve Finden.

Det andre produktet som toppet listen den gang, Yoghurt med Aloe Vera, har forbrukerne ikke omfavnet, men den har solgt helt greit. Den vil bli erstattet med en ny smak i februar neste år.