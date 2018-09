Nordea tror det kan komme syv rentehopp innen 2020

Rentehevingen fra dagens rekordlave 0,5 prosent til 0,75 prosent under Norges Banks neste rentemøte om to uker er så godt som hogd i stein. Deretter vil sentralbanken sette opp styringsrenten til sammen seks ganger de to neste årene.

Det innebærer en styringsrente på 2,25 prosent ved utgangen av 2020.

– Det er viktig å huske hvorfor Norges Bank setter opp renta. Renta går opp fordi det går bra i norsk økonomi. Som nasjon bør vi juble, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.

Analytikerne i Skandinavias største bank mener at alle piler peker i riktig retning for norsk økonomi. Oljekrisen er bak oss, boligmarkedet har snudd, det er vekst i aktivitet og investeringer og arbeidsledigheten vil synke med 1 prosentpoeng til 2,8 prosent i 2020.

Det vil også smitte over på lønnsoppgjørene, mener Nordea, som ser muligheter til en lønnsvekst et sted mellom 3,5 og 4 prosent i 2020.

– Det eneste som kan endre dette bildet er hvis EU og USA ikke finner sammen i handelspolitikken, skriver Olsen i Nordea-rapporten om de økonomiske utsiktene, som ble lagt fram onsdag.