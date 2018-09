Legoklossen har stort sett vært uforandret siden den ble introdusert i 1949. Nå ønsker imidlertid den danske produsenten å gi nytt liv til det populære leketøyet.

Innen 2030 skal Lego gå vekk fra petroleumsbasert plast og lage alle lekene av plantebasert og bærekraftig materiale, skriver New York Times.

På hovedkvarteret i Billund holder Lego-designere nå på å finne ut av hvordan de kan bytte ut materialet uten at det merkes av brukerne.

Ny kloss, gamle egenskaper

Utfordringen er å designe en kloss i nytt materiale som både fester seg lett til en annen kloss og er enkel å ta av igjen. Samtidig vil Lego beholde de sterke fargene klossene alltid har hatt. Materialet må også tåle en runde i vaskemaskinen, og at uvitende foreldre tråkker på dem, skriver avisen.

– Vi må lære oss å gjøre dette på nytt, sier Henrik Østergaard Nielsen, produksjonssjef hos Lego, til den amerikanske storavisen.

Har investert milliardbeløp

Legofabrikken i Billund produserer rundt 100 millioner klosser, trær og figurer hver dag. Det tilsvarer et utslipp på rundt en million tonn CO₂ i året, sier Tim Brooks, visepresident for miljøansvar, til New York Times.

For å få ned karbonfotavtrykket er Lego nå på jakt etter et nytt materiale. Selskapet har investert rundt en milliard danske kroner og ansatt 100 personer i prosjektet.

Har testet 200 materialer

I dag er Legos leker i all hovedsak laget av ABS-plast, som også brukes til deler i tekniske apparater, biler og telefoner. Prosjektgruppen har allerede testet rundt 200 andre materialer for å finne et egnet alternativ.

Så langt har de fleste testene, både med biobasert og resirkulert plast, falt gjennom. Jakten på det riktige materialet kan ta flere år, erkjenner Lego.

– Men det er viktig at vi kan lage en leke som ikke setter barns fremtid på spill, sier Brooks til avisen.

Flere fjerner plasten

Lego føyer seg dermed inn i rekken av selskaper som tar miljøvennlige grep for å begrense forbruket av plast. I sommer besluttet både Starbuck og McDonalds å fjerne plastsugerør i alle sine kafeer og restauranter.

Coca-Cola satser på nedbrytbare flasker, og IKEA har som mål at all bruk av plast skal komme fra resirkulerbart materiale innen 2020, skriver NRK.