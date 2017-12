Vegetarburgeren fra McDonalds består kun av plantebaserte ingredienser, deriblant proteiner fra soyabønner.

McVegan har vært tilbudt på utvalgte McDonalds-filialer i Finland i høst.

Nylig bestemte hurtigmatkjeden seg for å gjøre den til fast innslag på menyen i både Finland og Sverige fra 28. desember. Tirsdag går nyheten om McVegan verden rundt.

Sterk trend

I en pressemelding skriver McDonalds at vegetarisme er en sterk trend, og at stadig flere ønsker seg et mer plantebasert kosthold. Samtidig peker de på at produksjonen av McVegan har mindre påvirkning på klimaet enn andre hamburgere.

McVegan består av en soyaburger, brød, tomat, salat, sylteagurker, løk, ketchup, sennep, olje og saus. Burgeren er utviklet i samarbeid med Anamma, som er et selskap under de norske Orkla-paraplyen.

Kommer foreløpig ikke til Norge

Kommunikasjonssjef Erik Lødding i McDonalds Norge sier til Aftenposten at de ikke har noen konkrete planer om å lansere McVegan her til lands.

– Vi følger alltid med på nye muligheter, og lanserte en vegetarburger tidligere i år. Veganerburgeren skal bare serveres i Sverige og Finland i første omgang, sier Lødding.

Den norske vegetarburgeren, Veggie Mcspice, er laget av andre ingredienser enn McVegan. Den består blant annet av løk, gulrot, grønn paprika og bønner. Tar man vekk osten på vegetarburgeren, er også den vegansk - det vil si at den kun inneholder plantebaserte ingredienser.