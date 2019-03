Statistisk sentralbyrå (SSB) kommer med et hjertesukk noen dager før den internasjonale kvinnedagen:

«På tross av sterkt søkelys de siste årene på den sterke kjønnssegregeringen i norsk arbeidsliv når det gjelder valg av sektor og yrke, er det mye som tyder på at dette er mønstre som tar lang tid å endre.»

Tall SSB la frem tirsdag viser dette:

I 2008 var andelen kvinner 71 prosent blant ansatte i offentlig sektor. I 2017 var andelen nesten helt uendret med 70 prosent.

I privat sektor var kvinneandelen mye lavere med 37 prosent i 2017. Det er nøyaktig det samme som i 2008.

SSB har også sett på kjønnsbalansen i offentlig og privat sektor i hver enkelt kommune og i hvert fylke. «Forbausende lite endring», er SSBs konklusjon.

Kvinnene jobber i barnehagen

Så går det an å gå lenger inn i tallene ved å se på enkeltsektorer og ulike typer utdanning. Noen yrker er fortatt totalt dominert av kvinner:

Ni av ti ansatte i barnehager og skole er kvinner.

84 prosent av de sysselsatt med helse- og sosialfaglig utdanning er kvinner. I alt er det sysselsatt 416.000 personer med slik utdanning.

Men det kan være håp om at dette endrer seg om noen år: Andelen menn på den yrkesfaglige utdanningen helse- og sosialfag har økt fra drøyt 12 i 2008 til like under 20 prosent i 2017.

Best balanse i stor byer

SSB finner store regionale forskjeller i kjønnsfordelingen i arbeidslivet. I offentlig sektor er kjønnsbalansen langt bedre i de store byene og kommunene rundt dem. Særlig gjelder dette i Oslo og Akershus.

Dette kan blant annet henge sammen med at utdanningsnivået er høyest i og rundt de store byene og at forskjellen i utdanning er minst her.

I privat sektor skiller Oslo og Sogn og Fjordane seg ut i hver sin ende: I Oslo er det drøyt 42 prosent kvinner, mens andelen er drøyt 31 prosent i Sogn og Fjordane.

Forskjell i lønn kvinne og menn

Ulike arbeidsplasser og ulike arbeidsoppgaver viser seg i ulik lønn. Den siste rapporten fra Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) viser:

I fjor tjente heltidsansatte menn i gjennomsnitt 606.960 kroner.

Heltidsansatte kvinner tjente 537.240 kroner i gjennomsnitt.

Forskjellen er: Kvinner tjente i gjennomsnitt 88,5 prosent av menn.

Begge disse lønnsnivåene er målt ved lønnen i september, multiplisert med 12.

Hvis også deltidsansatte inkluderes i tallene, tjente kvinner 87,1 prosent av mennene. Ggjennomsnittlig lønnsnivå blir da for begge kjønn lavere enn for heltidsansatte.