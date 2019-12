Equinor dropper oljeterminal i Finnmark: – Vi er blitt lurt, mener ordfører

– Dette føles langt på vei som bedrageri. Vi er blitt lurt, sier ordfører Jan Olsen (SV) i Nordkapp til NRK.

Fredag ble det klart at Equinor og partnerne Vår Energi og Petoro i Johan Castberg-feltet dropper ilandføring av olje og gass fra Johan Castberg-feltet. Dermed skrinlegges utbyggingen av en nedskalert omlastingsterminal for olje på Veidnes i Lebesby kommune i Finnmark.

Olsen i nabokommunen Nordkapp sier at han føler på en voldsom skuffelse.

– Absolutt alle i Finnmark, politikere, næringsliv, alle deler av samfunnet, hadde forventninger til fysiske investeringer, sier han til NRK.

Årsaken til at planene droppes er at det blir for dyrt. Det er mer lønnsomt å sende oljen fra feltene og rett til markedet, opplyser Anders Opedal, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor, i en pressemelding.

Vil ha kompensasjon

Til Nettavisen sier Nordkapp-ordføreren at de jobber for å finne ut hvordan lokalsamfunnet kan bli kompensert.

– Vi er blitt påført store kostnader. Jeg må tenke litt, men vi må se på mulighetene for å kartlegge konsekvensene og få en kompensasjon. Her har Stortinget også et ansvar, sier Olsen.

Også i Industri Energi er det stor skuffelse over at det likevel ikke blir en terminal på Veidnes.

– Det ville gitt lokale arbeidsplasser og store regionale ringvirkninger, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Krav til Stortinget

Alfheim krever at Stortinget og regjeringen følger dette opp, og han får støtte fra Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre.

– Stortinget har hatt klare forventninger til at det legges til rette for ilandføring i Finnmark, slik at også nye funn kan skape aktivitet på land, sier Støre.

Ap-lederen mener regjeringen har sviktet i å legge forholdene til rette for ilandføring.

Han kaller avgjørelsen en historisk tapt mulighet for industriutvikling og nye arbeidsplasser i Finnmark.

Sutring

Lars Haltbrekken i SV påpeker at Arbeiderpartiet i 2017 stemte mot SVs forslag om å kreve at oljen skulle ilandføres til Finnmark dersom Johan Castberg-feltet ble bygget ut.

Også Sp, Høyre, Frp, KrF og Venstre stemte mot.

– Hadde de støttet vårt forslag, hadde Equinor vært forpliktet til å ilandføre oljen. Det gjorde de ikke. I stedet for å bruke sin politiske makt, velger de å sutre i ettertid, sier Haltbrekken.

Opedal i Equinor lover at de skal fortsette arbeidet med å sikre lokale ringvirkninger og arbeidsplasser fra feltet, både i utbyggings- og driftsfasen.

– Vi har virkelig snudd hver stein for å finne økonomisk gjennomførbare løsninger for en terminal, men har ikke funnet grunnlag for å fortsette med prosjektet, sier han.

Taper milliarder

Equinor og partnerne ville tapt flere milliarder kroner på å sende oljen til en terminal på Veidnes, ifølge Opedal.

Det gjelder både hvis man tar høyde for nåværende volum og for framtidige volum.

Med de nåværende volumene fra Johan Castberg og Goliat er tapet før skatt beregnet til rundt 3,6 milliarder kroner sammenlignet med oljeeksport direkte til markedet.

Dersom man inkluderer andre påviste volum fra Barentshavet, er tapet beregnet til i overkant av 2,8 milliarder kroner, ifølge Opedal.