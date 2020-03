– Vi har kinesiske samarbeidspartnere og selger våre produkter i flere kanaler i Kina, så det er klart at vi blir påvirket, sier Zhongying Kristoffersen, grunnlegger og toppsjef i norske Lion Healthcare.

Selskapet selger kosttilskudd for diabetikere laget på norsk fiskeprotein. Kina, et land med over hundre millioner diabetikere, er blitt deres viktigste marked.