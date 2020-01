Airbus opplyser at det er enighet om forlik med myndighetene i Frankrike, Storbritannia og USA, som etterforsker flyselskapet for korrupsjon. Forlikene ble endelig godkjent fredag, melder nyhetsbyrået AP og Seattle Times.

Ifølge Seattle Times vil forlikene tilsammen koste Airbus 4 milliarder dollar, tilsvarende omtrent 37 milliarder kroner.

Forliksinngåelsen, som betegnes som den største innenfor global korrupsjon noensinne, markerer slutten på flere år med etterforskning.

Michel Euler / AP

Den europeiske flyprodusenten, som i løpet av det siste året har passert Boeing som verdens største, har erkjent korrupsjonen og er nå ivrig etter å legge et skamfullt og kostbart kapittel bak seg.

Ifølge amerikanske påtalemyndigheter har Airbus’ innleide konsulenter i mer enn fem år bestukket sentrale medarbeidere og oppgitt falsk informasjon for å få verdifulle lisenser for eksport av militær teknologi over hele verden.

Det er fortsatt ikke avklart om tidligere Airbus-sjefer vil stilles for retten individuelt.