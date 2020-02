Orkla økte driftsresultatet til 1,5 milliarder

Driftsresultatet utgjør en fremgang på 7,6 prosent i forhold til forrige fjerdekvartalsresultat, som endte på 1,4 milliarder kroner, fremgår det av kvartalsrapporten.

På forhånd hadde analytikerne ifølge Infront ventet et driftsresultatet på 1,53 milliarder kroner, melder E24.

– Orkla avsluttet 2019 med et godt kvartal hvor vi oppnådde fremgang i både salg og resultat. Det er oppløftende å se at vi styrker oss i forhold til et svakt 4. kvartal i 2018. Innenfor merkevarevirksomheten var det en bredbasert resultatfremgang, sier Orklas konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch i en pressemelding.

De fleste markedene til Orklas merkevarevirksomhet har en stabil, men moderat vekst. Det er høyere vekst i Baltikum og Sentral-Europa enn i de nordiske markedene, samt en høyere vekst i enkelte kanaler utenfor dagligvarehandelen. Totalt sett vurderes markedsveksten til å være i overkant av 2 prosent.

I Orkla Foods var det en særlig positiv utvikling i det svenske markedet, og plantebaserte produkter fortsatte veksten. Det var også fremgang innenfor både godteri og snacks.

Resultatet fra tilknyttede og felleskontrollerte selskaper utgjorde 147 millioner kroner, mot minus 43 millioner kroner i tilsvarende kvartal året før. Fremgangen kom primært som følge av god resultatvekst i Jotun.

Orkla økte driftsinntektene i 4. kvartal med 9,4 prosent til 12 milliarder kroner fra nær 11 milliarder kroner i forrige kvartalsperiode.