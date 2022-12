Stort energigjennombrudd i USA – forskere har skapt energi i fusjonsreaktor

USAs energiminister kunngjorde tirsdag et stort gjennombrudd – forskere har fått mer energi ut av en kontrollert fusjonsreaksjon enn det som er har brakt inn.

USAs energiminister Jennifer Granholm presenterte funnene tirsdag. Arati Prabhakar (til høyre), presidentens forskningsrådgiver.

NTB

13. des. 2022 16:14 Sist oppdatert 13 minutter siden

– Dette er en viktig milepæl for vitenskapsfolkene og de ansatte ved Lawrence Livermore National Ignition Facility, som har viet karrieren sin til å se fusjonskraft bli en realitet. Denne milepælen vil utvilsomt føre til flere oppdagelser, sier Granholm på en pressekonferanse tirsdag.

– Sånn ser det ut når USA går i ledelsen, og dette er bare begynnelsen, legger hun til og si oppdagelsen vil bli stående i historiebøkene.

Kontrollert fusjon regnes som et stort steg i retning ren energi. Det vil også bidra til å gjøre oss mindre avhengige av fossilt brensel, skrev CNN rett før kunngjøringen.

Gjennombruddet åpner også flere muligheter for bruk i forsvarsteknologi.

Arati Prabhakar fra Det hvite hus vitenskaps- og teknologikontor, sier gjennombruddet skjedde i forrige ile. Hun sier hun har fulgt arbeidet for å oppnå kontrollert fusjon siden hun ble invitert til å jobbe ved Lawrence Livermore-laboratoriet i 1978.

– De mistet aldri dette målet av syne, og i forrige uke skjøt de laserstråler mot en liten brenselsmengde og fikk mer energi ut av fusjonen enn laserne de brukte for å utløse den. For meg er dette et fantastisk eksempel på hva man kan oppnå ved å være standhaftig, sier hun

De 192 kraftige laserne varmet opp brenselet til over 3 millioner grader, sier viseminister for atomsikkerhet, Jill Hruby. Brenselet var på størrelse med et pepperkorn og besto av hydrogenvariantene deuterium og tritium, hydrogenatomer med henholdsvis ett og to ekstra nøytroner.

New York Times forklarer det som så skjedde slik: I løpet av et billiondels sekund pumpet forskerne inn energi tilsvarende sprengkraften i omtrent 1 pund (0,45 kg) TNT. I fusjonsreaksjonen som ble antent, kom energi tilsvarende 1,5 pund TNT ut.

Fusjon er den kjernefysiske prosessen som er kilden til solens energi. Den er allerede brukt i hydrogenbomber, men utfordringen har vært å hente ut energi fra en kontrollert fusjon.