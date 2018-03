«Livet på toppen» er Aftenpostens ukentlige intervjuserie med toppledere.

Han sammenligner organisasjonen han leder, med et symfoniorkester. Det er først når alle stemmer blir hørt, når alle ser sin egen og andres betydning, at du får en samkjørt og velfungerende arbeidsplass, mener sykehusdirektøren. Men han har ikke alltid vært en like god leder, hevder han. Det ble han først da han kom tilbake etter en lang sykdomsperiode.