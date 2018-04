Tre store konsern deler nesten hele dagligvaremarkedet i Norge mellom seg. Flere andre har brent seg før, mest kjent er den tyske kjeden Lidls forsøk på starten av 2000-tallet.

Men en gruppe investorer, med tidligere Coop-topp Geir Olav Opheim i spissen, tror det er rom for nysatsinger, skriver Dagens Næringsliv, som først omtalte saken.

– De tre er sterke, men vi skal gi noe helt annet. Vi bygger et alternativ som er konkurransedyktig nok til å være levedyktig over tid. Dette er ikke et stunt, sier Opheim til avisen.

Investorgruppen har fått rettighetene til å etablere den britiske Iceland-kjeden i Norge.

Store i Storbritannia

Til å begynne med åpnes to butikker i Norge. det skjer allerede til sommeren, lover Opheim.

– I første omgang åpner vi to for å lære det norske markedet å kjenne. Vi fininnstiller hvilke produkter vi skal ha og får systemet og verdikjeden opp og går. Men vi må ha flere enn to butikker hvis dette skal gå bra, sier han til DN.

I Storbritannia er Iceland en gigant, med mer enn 900 butikker og en omsetning på 2,8 milliarder pund.

Den tilbyr fullt sortiment, men har spesialisert seg på et svært stort utvalg frossenvarer av høy kvalitet. Det vil den også gjøre i Norge. De vil importere sjømat, men på grunn av importvernet på landbruksprodukter vil en del slike varer kjøpes inn i Norge.

Dette møter dem

Et av hindrene som vil møte dem i Norge, er at de etablerte aktørene har forhandlet frem svært gunstige innkjøpsavtaler med leverandørene, spesielt for mange av de mest kjente produktene, som gjør at nye aktører ikke blir i stand til å konkurrere på pris.

I vinter tok sjefen for nysatsingen Kolonial.no bladet fra munnen og krevde prisregulering for å sikre like priser inn til kjedene.

– Leverandørene holder på denne prisforskjellen for å holde andre aktører, både konkurrenter og nye kjeder, ute, slik de gjorde med Lidl. Norgesgruppen takker for gode betingelser ved å ha den høyeste andelen merkevarer fra store leverandører. Det er ikke lett å etablere en ny merkevare i Norge, trolig tar det mellom 10 og 15 år, sa Kolonial.no-sjef Karl Alveng Munthe-Kaas til Aftenposten i fjor høst.