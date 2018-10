Bruker litt mer oljepenger i 2019

Saken blir oppdatert.

«Tilbakeslaget som fulgte i kjølvannet av oljeprisfallet i 2014 er over, og økonomien er inne i en oppgangskonjunktur. Veksten er nå høyere enn sin langsiktige trend, og er ventet å gå videre opp neste år», skriver Finansdepartementet i en pressemelding mandag morgen.

I Nasjonalbudsjettet 2019 anslås fastlandsøkonomien å vokse med 2,3 prosent i år og 2,7 prosent neste år

Påvirker ikke farten

Budsjettet er innrette slik at det hverken øker eller reduserer farten i norsk økonomi. Det er «nøytralt».

Uttaksprosenten fra Oljefondet blir 2,7 prosent neste år. Anslaget for 2018 er nå 2,6 prosent uttak.

Regnet i kroner er bruken av oljepenger anslått til 321,2 milliarder kroner neste år. I år er den anslått til 226,7 milliarder kroner.

«Statsbudsjettet for 2019 har en nøytral virkning på norsk økonomi. Bruken av oljeinntekter holdes uendret som andel av fastlandsøkonomien og anslås til 231,2 milliarder kroner i 2019, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet», skriver departementet.

Veksten holder seg oppe

Nøkkeltallene viser at

den økonomiske veksten i Fastlands-Norge blir 2,7 prosent neste år, mot antatt 2,3 prosent i år.

Antall jobber øker med 1,3 prosent neste år. Dette tilsvarer rundt 35.000 nye jobber. I år blir det skapt 1,6 prosent flere jobber.

Ledigheten synker litt fra et anslag på 3,8 prosent i år til 3,7 prosent neste år. Tallet inkluderer også ledige som ikke registrerer seg ved Nav-kontorene.

Alle finansfolkene skal stille likt

Finansdepartementet legger frem disse tallene klokken 8 selv om budsjettet blir lagt frem i Stortinget av finansminister Siv Jensen først klokken 10.

Finansdepartementet legger frem tallene for økonomien tidligere slik at alle får lik tilgang tidlig på dagen. Dette er tall som kan påvirke finansmarkedene, og da er det viktig at alle som deltar der vet det samme.