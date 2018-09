Q-Meieriene mener Tine kopierer deres største suksess

Mandag kommer en rekke nye produkter inn i hyllene i dagligvarebutikkene. Ett av dem er Tines yoghurt i klemmepose.

Nå mener Q-Meieriene at Tine kopierer Qs tre år gamle suksess.

I et brev til meierigiganten ber Q om at Tine justerer pakningen, fordi de mener den bryter med markedsføringsloven.

Q skriver også at de vurderer rettslige skritt dersom Tine ikke gir dem et tilfredsstillende svar.

Flere Aftenposten har snakket med, peker på at det ikke er sikkert Tines nye produkt er en kopi av Qs Skyr, juridisk sett. Tine benytter en design som er gjenkjennelig fra andre Sprettprodukter. At bananer er gule og jordbær røde, det er det ingen som kan kreve eierskap til.

Samtidig presiserer Tine at de kommer med en yoghurt, mens Qs produkt er Skyr, en ferskost.

– At Tine skulle ha plagiert Qs design, stiller vi oss uforstående til. Det er vel like stor grunn til å spørre om ikke Q ble i overkant inspirert av Sprett- designet, siden Skyr Mini ble lansert fire år etter Sprett, skriver kommunikasjonsdirektør Lars Galtung i Tine i en e-post.

Flere Aftenposten har snakket med, reagerer på forvekslingsfaren.

– Dette er en kjent og kynisk strategi aktører over hele verden bruker, sier professor Tor W. Andreassen ved Norges Handelshøyskole.

Professor: – Vil vi at Tine skal oppføre seg slik?

Om det er juridisk kopiering eller ei, mener professoren at jurister må svare på. Han mener Tine ser hva konkurrentene gjør og tar etter det som blir en suksess.

– Mens det er en lur måte å spare penger på, underutvikler det på lang sikt en kreativ organisasjonskultur i Tine, noe som betyr at de aldri blir flinke til å tenke selvstendig, sier Andreassen.

Les også hva som skjedde da forbrukerne slaktet Qs nye smak.

Dette virker paradoksalt i en tid hvor kreativitet og innovasjon står høyt på agendaen i de aller fleste norske virksomheter.

Han trekker frem skrukorken på melkekartongen, 1,75 liters kartongen, det skrå yoghurtbegeret (som Q tapte i retten med) og skrulokket på rømmeyoghurten, som Tine i dag bruker på det største yoghurtbegeret sitt.

– Jeg vil stille spørsmålet om det er slik vi ønsker at Tine skal opptre i markedet. På sikt skader det forbrukerne ved at det utarmer konkurrentene og hindrer dem i å vokse, sier Andreassen.

Han mener at Tine har fått en særstilling i det norske markedet basert på den historiske rollen Tine har hatt. Slik har de bygget opp markedsmakt og sterke merkenavn. Disse er nå kjernen i selskapet.

Forvekslingsfare

– Dette ligner i størrelse, type emballasje og utforming. Det skal være enkelt for forbrukerne å gjøre gode valg og her er det en forvekslingsfare, sier fagdirektør handel Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet.

I dag er Tine den største aktøren i yoghurthyllen. I tillegg eier Tine også merkenavnet Yoplait. Tilsammen har Tine og Yoplait 75 prosent av markedet, målt i volum, mens Q-Meieriene har 10 prosent. Tallene er basert på Nielsens markedstall, formidlet av Q-Meieriene.

– Tine er svært opptatt av å ikke misbruke andres design eller varemerkerettigheter, så dette har vært nøye vurdert. Vi viderefører Sprettdesignet fra 2011 over på et format som brukes av mange aktører, skriver Galtung.

Tine

Han legger til at mange foreldre ønsker Sprett klemmepose for å unngå søl og kliss hjemme og i barnehage.

– Så sannheten her er vel at vi har lyttet til forbrukerne, selv om mange nok skulle sett at vi hadde vært enda tidligere ute med klemmepose, skriver han.

Q har spurt forbrukerne om hva de synes, syv av ti mener det er forvekslingsfare mellom de to produktene.

Vant innovasjonspris

Q-Meieriene er ekstra stolte av de små Skyr-posene. Varen ble lansert høsten 2015 etter at en oppgitt forbruker ønsket seg Skyr i en mindre pakning. Hun ønsket seg noe barna kunne ha i matboksen.

Les også: Tine vant over Synnøve Finden i Jarlsbergsaken

– Vi investerte 40 millioner i utbygging av et av meieriene våre. Så vi tok en stor risiko, både med ny størrelse, ny emballasje og investeringer, sier Q-sjefen Bent Myrdahl.

Fra idé til Skyr Mini kom på markedet, gikk det kun et drøyt halvår. Og suksessen lot ikke vente på seg. Året etter vant det Dagligvareleverandørenes innovasjonspris.

Gjør regning med å miste omsetning

Nå, tre år etter, omsetter Skyr Mini for 110 millioner kroner ut av butikk. 19 millioner Skyr Mini-poser forsvinner ut av fabrikken hvert år.

– Dette er et svært viktig produkt for oss, og nå er vi redd kundene kommer til å ta feil og velge konkurrentens vare i stedet, sier Myrdahl.

Da mister de omsetning.

– Men det verste er jo om kundene tror de har kjøpt Skyr og så blir de skikkelig misfornøyd fordi de får noe annet, sier Myrdahl.

Galtung skriver i e-post til Aftenposten at Tine i mange år var alene om å produsere Kefir, iskaffe og laktosefrie produkter, noe Q nå skal lansere.

– Dette er flott for konkurransen og skaperkraften, noe som gir mer mangfold til forbrukerne og valgmuligheter i butikk. Vi må begge svare på forbrukerbehov og det er det heldigvis ikke er noe patent på, skriver Galtung.