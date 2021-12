Verdens første SMS på auksjon

Den første tekstmeldingen som noen gang ble sendt, skal selges på auksjon som en digital enhet i Paris tirsdag.

NTB-DPA

Nå nettopp

Det er auksjonshuset Aguttes som skal selge meldingen. Neil Papworth, som var ansatt i selskaper Vodafone, sendte meldingen i desember 1992 på en julefest i selskapet.

Budskapet var ganske enkelt «Merry Christmas».

Såkalte non-fungible tokens (NFT-er) inneholder et digitalt autentiseringssertifikat og har blitt mer populære de siste månedene. NFT-en av den første Twitter-meldingen fra grunnleggeren av det sosiale mediet, Jack Dorsey, gikk for over 26 millioner kroner på auksjon tidligere i år.

Den første tekstmeldingen ventes å gå for mye mindre – knappe 1–2 millioner kroner.