Libya: 10.000 savnet etter styrtregn og flom

Dødstallet fra det voldsomme uværet øst i Libya ventes å stige dramatisk ettersom flere tusen mennesker er savnet, advarer IFRC.

Publisert: 12.09.2023 07:08 Oppdatert: 12.09.2023 11:29

Kortversjonen Kraftig flom og styrtregn i østlige Libya har tatt mange liv, ifølge myndighetene. Stormen Daniel har utløst jordskred og satt nabolag under vann.

Statsministeren i østlige Libya frykter at dødstallet kan være opptil 2000. Anslagene varierer og er enda ikke bekreftet. Blant de omkomne skal det være mange fra byene Bayda og Susa.

Stormen har forårsaket store ødeleggelser. Oljehavnene i Ras Lanuf, Zueitina, Brega og Es Sidra er stengt i tre dager på grunn av uværet. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Vis mer

Videoopptak fra beboere i de rammede områdene ved kysten viser at stormen Daniel har utløst enorme jordskred, knust hus til pinneved og satt hele nabolag under vann. Anslagene over antall omkomne spriker sterkt.

Statsministeren i det østlige Libya, en av to rivaliserende fraksjoner i landet, sa tidligere at over 2000 personer kan ha mistet livet og at tusener var savnet.

Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (IFRC) opplyser at deres uavhengige informasjonskilder tilsier at antallet savnede hittil har nådd 10.000.

– Dødstallet er enormt og kan komme opp i flere tusen, sier Tamer Ramadan i IFRC til pressen i Genève via videolink fra Tunisia tirsdag.

Massive ødeleggelser

En talsperson for de militære styrkene øst i Libya har også oppgitt tall som samsvarer med statsministerens, melder Reuters.

Vedkommende sier at rundt 2000 kan ha mistet livet, mens 5000 til 6000 er savnet.

Mohamad Massoud, en talsmann for statsminister Ossama Hamads regjering, som er forlagt i Benghazi, sa imidlertid mandag ettermiddag at minst 150 personer har mistet livet i flom og styrtregn i byene Derna, Jabal al-Akhdar og Al-Marj.

Dette bildet er frigitt av libyske myndigheter og viser skader i Derna. Vis mer

– Det er i tillegg massive materielle ødeleggelser som både har rammet privat eiendom og offentlige bygg, sier Massoud til AFP.

Lokale medier i det østlige Libya har videreformidlet tallene fra statsminister Hamad, men uavhengige anslag fra flere områder opererer med langt lavere tall over omkomne.

Stormen Daniel

Uttalelsene fra Hamad falt i et intervju med TV-kanalen al-Masar mandag. Libya ble i helgen rammet av middelhavsstormen Daniel, den samme som i forrige uke skapte kaos i deler av Hellas.

Det offisielle tallet på omkomne var 38 tidlig mandag, meldte landets helsemyndigheter, men dette tallet omfattet angivelig ikke den hardest rammede byen Derna.

Store nedbørsmengder forårsaket flom, og hus og veier er blitt ødelagt. Myndighetene har erklært unntakstilstand, og skoler og butikker er stengt. I mange kystbyer er situasjonen den samme.

Dette området i Al-Mukhaili har enorme skader etter flommen. Vis mer

Blant de omkomne skal det være mange fra byen Bayda, men også fra kystbyen Susa, melder landets krisemyndigheter.

Stormen slo til i den østlige delen av landet med full tyngde søndag, blant annet i byene Benghazi, Sousse, Al Bayda, Al-Marj og Derna.

Derna synes å være den byen som er hardest rammet. Det var i formiddagstimene mandag umulig å ta seg frem til området. Lokale medier skriver at situasjonen er katastrofal og at det ikke finnes strøm eller telefonlinjer.

I tillegg er store jordbruksområdet lagt under vann og avlinger er ødelagt.

Landesorg

Statsminister Hamad kunngjorde mandag at det blir tre dagers landesorg og at det skal flagges på halv stang på alle offentlige bygg.

Oljehavnene i Ras Lanuf, Zueitina, Brega og Es Sidra er stengt i tre dager som følge av uværet, opplyser kilder i Libya.

Biler er blitt skyllet helt ut til kysten. Vis mer

Libya har vært preget av stor uro siden den arabiske våren i 2011 og etter at landets mangeårige leder Muammar Gaddafi ble styrtet. Siden den gang har skiftende regjeringer sittet ved makten. Både politisk og militært ble landet delt i to fraksjoner i 2014.

Ossama Hamad står i spissen for den regjeringen som styrer i det østlige Libya. Denne regjeringen er ikke internasjonalt anerkjent. Statsministeren for den andre fraksjonen, Abdulhamid Dbeiba, sa søndag at alle statlige myndigheter er blitt bedt om å håndtere ødeleggelsene.

Stormen Daniel herjet i forrige uke i Hellas, Bulgaria og Tyrkia. I Hellas ble det søndag sagt at 15 personer hadde mistet livet i uværet. I alle de tre landene, men særlig i Hellas, førte ekstremværet til store ødeleggelser i form av sammenraste hus, broer, skoler, veier og annen infrastruktur.